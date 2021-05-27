5 araçlı zincirleme kaza!

Haber: C. Kutay Aykan

İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışı mevkiinde Salih E. idaresindeki 41 D 0033, Ramazan D'nin kullandığı 34 JE 192, Ömer B. yönetimindeki 34 TL 4795 ve Emrah K. kontrolündeki 06 GFM 30 plakalı otomobiller ile Hilal Ö. idaresindeki 34 ABT 385 plakalı cip çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü Ömer B. ile bir yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeride düşen trafik nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ve polis ekipleri, araçların kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.