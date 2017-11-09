Haber: Semih Baykal

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün başarılı ekipleri, ilimizde kaçaklığa geçit vermemek için gece gündüz çalışmalarını ara vermeden devam ediyor. KOM şubenin başarılı ekipleri son olarak TEM otoyolunda gerçekleştirdik yol kontrolünde şüphelendikleri S.K. idaresindeki 34 EA 1804 plakalı transit aracı durdu. Ekipler araç üzerinde yaptıkları aramalarda aracın çeşitli yerlerine zulalanmış 5 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirdi. Kaçak sigaraların Doğu İllerinden Batı illerine götürüldüğü öğrenilirken, olayla ilgili araç içerisinde bulunan 3 kişi gözaltına alınarak, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.