5 bin 613 kursiyerin el emeği sergilendi

Haber: Ceylan Beykoz

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında, Bolu Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bolu İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nca 2020-2021 yıllarında açılan kurslarda usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından üretilen el emeği göz nuru ürünlerin sergisi açıldı. İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde planlanan ve açılan 73 branşta, 351 kursta, 5 bin 613 kursiyerimizin el emeği göz nuru eserleri, düzenlenen sergiyle Bolu halkının beğenisine sunuldu. Gençlik Merkezi’nde koronavirüs salgını sebebiyle alınan genel ve yerel tedbirler çerçevesinde sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleşen sergi açılışına Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Garnizon Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, BAİBÜ Rektörü, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, daire müdürleri, usta öğreticiler, kursiyerler ve davetliler katıldı.

“MEZARA KADAR OLAN SÜREÇTE HAYAT BOYU ÖĞRENMEMİZ GEREKİYOR”

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından bu sene Haziran ayının ilk haftasının “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” olarak belirlendiğini söyleyen Bolu Valisi Ahmet Ümit sergi açılışında yaptığı konuşmada, “Hayat Boyu Öğrenme kavramı tamda insan için konulmuş, uygulanması gereken bir kavram. Yüce bir milletin, büyük bir medeniyetin, şanlı bir tarihin müntesipleri, mirasçılarıyız. İlim, kültür, öğrenme ve öğretme denildiği zaman bizim medeniyetimiz, bizim kültürümüz akla gelir. Hayat Boyu Öğrenme denildiği zaman belli bir alanda belli bir çabayı göstermek değil doğduğumuzdan başlayan ve mezara kadar olan süreçte hayat boyu öğrenmemiz gerekiyor” dedi.

Vali Ümit konuşmasında ayrıca, “Pandemi’ye uygun şartlarda kursiyerlerimiz çalıştılar ve neticede 351 kursta, 73 branşta 5 bin 613 kursiyerimiz önemli bir uğraş vererek bu sergiyi de sizlerin takdirinize hazırladılar. Bu çalışmada yer alan kursiyerlerimize, öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ise yaptığı konuşmasında açılan kurslar, usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından üretilen ürünler hakkında bilgiler verdi. Daha sonra ise serginin açılışı Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Garnizon Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, BAİBÜ Rektörü ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir tarafından yapıldı. El emeği göz nuru eserlerin yer adlığı sergiyi gezerek tüm stantları ziyaret eden Vali Ümit, sergilenen ürünlerle ilgili bilgiler aldı, kursiyerleri tebrik etti ve başarılı çalışmalarının devamını diledi.