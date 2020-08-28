5 bin 959 öğrenci gelecek

Haber: Volkan Yılmaz

Toplam 5 bin 959 öğrenci, üniversite kontenjanlarına yerleşti. 3 bin 591 öğrenci, lisans bölümlerine; 2 bin 368 öğrenci ise, ön lisans programlarına yerleşmeye hak kazanarak, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin yeni üyeleri oldular. Buna kapsamda, lisans bölümlerindeki doluluk oranı yüzde 99,67’ye ulaşarak tarihi bir başarı elde edildi. Ön lisans programlarındaki doluluk oranı ise yüzde 95,67 olarak gerçekleşti. Lisansta, 56 bölüm; ön lisansta, 42 programın kontenjanları tümüyle doldu. Boş kalan yüzde 1,83’lük bölüme ise, ek kontenjan döneminde tercih yapacak adayları bekliyoruz. Böylece BAİBÜ’de toplam doluluk oranı bir önceki seneye kıyasla 4,8 artmış oldu. 2019 YKS sonuçlarına göre yüzde 93,37 olan toplam doluluk oranı bu yıl, yüzde 98,17’ye ulaşarak önemli bir başarıya imza atıldı.

BAİBÜ, ÜLKEMİZİN EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜNİVERSİTELERİNDEN BİRİ OLDU

2020 yılı YKS sonuçlarına göre, devlet üniversitelerindeki toplam doluluk oranları yüzde 95,77 olurken; vakıf üniversitelerinde bu oran, yüzde 85,75’te kaldı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, elde ettiği sonuçlarla, ortalamaların çok üstüne çıkarak, ülkemizin en çok tercih edilen üniversitelerinden biri oldu.

Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, YKS sonuçlarına göre üniversitemize yerleşmeye hak kazanan öğrencileri tebrik ederek, “Sevgili öğrencilerimiz, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ailemize hoş geldiniz. Sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımı ifade etmek istiyorum. Üniversitemizi tercih eden ve yerleşmeye hak kazanan öğrencilerimize teşekkür ediyorum. YKS yerleştirme sonuçlarının, öğrencilerimiz, üniversitemiz, Bolu ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin en çok tercih edilen üniversitelerden biri olduğunu vurgulayan Rektör Alişarlı, “Üniversitemizin tercih edilmesindeki en önemli nedenlerin başında, bilimsel alanda giderek artan başarıları ve öğrenci odaklı bir üniversite olma yolunda attığı adımlar gelmektedir.” dedi.

KAYITLAR, 29 AĞUSTOS’TA E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞLIYOR

Kayıt işlemleri, 29 Ağustos – 2 Eylül 2020 tarihleri arasında e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Kayıt yaptırma aşamasında sorun yaşayan öğrenciler ise, kayıtlarını, 31 Ağustos – 4 Eylül 2020 tarihleri arasında üniversitemize şahsen başvurarak gerçekleştirebilecekler.

E-devlet üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerin, üniversiteye şahsen gelerek kayıt yaptırmasına gerek olmayacak; kendilerinden herhangi bir belge istenmeyecek. Öğrenciler, öğrenci kimliklerini, 5 Ekim 2020 tarihinden sonra, kayıt yaptırdıkları fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarının öğrenci işleri bürosundan alabilecekler.