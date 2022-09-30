5 bin konutun temeli 17 ilde atılacak

Haber: Okay Özcan

İlk evim, ilk iş yerim' ismi ile duyurulan konut projesine yönelik her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. TOKİ kampanyasına başvuru sayısı 5 milyon rakamına merdiven dayadı. Vatandaşın büyük ilgi gösterdiği ve Kura sonucu hak sahibi olanların sözleşmelerini projenin inşaat seviyesi yüzde 50'ye yaklaşınca imzalayacakları belirlendi.

KURA TARİHLERİ NE ZAMAN?

Proje kapsamında 250 bin konut yüzde 40 indirimli olarak satışa sunulacak. Diğer yandan TOKİ, arsa satışları da gerçekleştirecek. Projeye yönelik olarak hak sahiplerinin belirleneceği kura tarihleri henüz belli değil. Yapılacak olan kuralar sonucunda hak sahiplerinin sözleşmelerini ne zaman imzalayacakları konusu netlik kazandı. Buna göre; inşaat seviyeleri yüzde 50'ya yaklaştığında vatandaşlar sözleşmelerini imzalayabilecekler. Öte yandan hak sahibi olan kişiler vadelerini 240 ay olarak ödeyebilecekler. Peşinat tutarı da merak edilen konulardan biriydi. Evin değerine göre; peşin tutarı yüzde 10 olarak belirlendi. İmkanı olan hak sahipleri peşinatın üzerinde ödeme yapabilecekler.

HANGİ İLLERDE BAŞLAYACAK?

İsteyenler konut bedelini peşin olarak ödeyebilecekler. Ancak, peşin ödeme yapan hak sahiplerine herhangi bir indirim uygulanmayacak. İlk temelin 25 Ekim'de atılması beklenen projeye ilk olarak hangi illerde başlanacağı belli oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bu illeri "Projenin ilk temellerini 17 ilde atıyoruz. Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta 5 bin konutun temelini atıyoruz" sözleri ile açıkladı.

KONUT İADE EDİLEBİLECEK

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre; vatandaş aldığı konutu iade edebilecek. İade işleminde banka nezdinde imzalanan satış sözleşmesi hükümleri uyarınca işlem yapılacak.