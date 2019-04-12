“5 bin personel alımı yapılacak”

Haber: C. Kutay Aykan

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bir dizi ziyaretlerde bulunmak, yapılan yatırımları denetlemek ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) İşletme Pazarlama Dairesi Başkanlığınca düzenlenen 2019 yılı açık artırmalı odun ürünü satışlarında, satışa konulacak muhammen bedellerin tespiti ile ilgili devam eden toplantıya katılmak üzere Bolu’ya geldi.

5 BİN PERSONEL ALIMI

İlk olarak ilimiz Karacasu beldesinde devam eden satışa konulacak muhammen bedellerin tespit toplantısına katılan Genel Müdür Bekir Karacabey, Orman Genel Müdürlüğünün son yıllarda artan endüstriyel odun üretimine karşılık, emeklilikle birlikte ortaya çıkan personel sayısındaki azalmadan dolayı, üretim faaliyetlerinin yürütülmesinde sıkıntılar yaşandığını, bu sıkıntıların giderilmesi ve ormancılık faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi için 2019 yılı Temmuz ayı sonuna kadar 5 bin personel alımı yapılacağının bilgisini verdi.

2023 YILINDA 40 MİLYON METREKÜP

Genel Müdür Karacabey konuşmasında, piyasaların artarak devam eden endüstriyel odun ihtiyacının karşılanması için, geçmiş yıllarda giremedikleri alanlar ile tensil ve endüstriyel plantasyon sahalarını yeniden gözden geçirerek, damga programını 2020 yılında 35 milyon metreküpe ve 2023 yılında da 40 milyon metreküpe çıkartılmasının planlandığını, endüstriyel plantasyon sahalarında yapılacak olan üretimlerle de 2019 yılı damga programının 31 milyon metreküpe çıkartıldığını da ifade etti. Karacabey, aynı zamanda odun dışı ürünleri de ekonomiye kazandırmak için gereken çalışmaların yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

PROFESYONEL ÜRETİM EKİPLERİ

Hem ormanlarda servetin, hem de piyasanın odun ürünlerine olan taleplerinin artmış olmasına karşın, üretim işlerinde çalışan köylü sayısının azalmasından dolayı, üretim işlerinde mekanizasyona geçilmesi gerektiğini vurgulayan Genel Müdür Bekir Karacabey Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) üzerinden üretim makinesi ve ekipmanları alımı için orman kooperatiflerine kredi verilerek, her Orman Bölge Müdürlüğünde yıl boyunca üretim işi yapacak profesyonel üretim ekiplerinin oluşmasının sağlanacağını belirtti.

Orman Genel Müdürlüğünün ilimizdeki faaliyetlerinin gerçekleştirilmesindeki çalışmalarından dolayı Bölge Müdürü Hasan Keskin ve ekibine teşekkür eden Orman Genel Müdürü Karacabey başarı ve iyi niyet dileklerinin ardından ziyaretini tamamlayarak Bolu’dan ayrıldı.

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2019, 15:01