5 Cumhuriyet Savcısı, 1 Hakim atandı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Meslek öncesi eğitimlerini başarı ile tamamlayarak Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından mesleğe kabul edilen Adli Yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile İdari Yargı Hâkimlerinin kura töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Yapılan kura töreni sonrası atama kararı Resmi Gazete’nin 30 Eylül 2021 tarihli sayısında yayımlandı.

3 HAKİM VE 5 CUMHURİYET SAVCISI ATANDI

Bolu’da stajlarını tamamlayan 3 Hakim ile 5 Cumhuriyet Savcısı adayı görev yerlerine atandılar. Karara göre Bolu Cumhuriyet Savcısı Adayı Arzu İrem Yetkin Çorlu Cumhuriyet Savcılığına, Bolu Hakim Adayı Cüneyt Bakşi İzmir Hakimliğine, Bolu Cumhuriyet Savcısı Adayı Cihat Çoban Bursa Keleş Cumhuriyet Savcılığına, Bolu Cumhuriyet Savcısı Adayı Baki Sefa Dinç Aksaray Cumhuriyet Savcılığına, Bolu Cumhuriyet Savcısı Adayı Hanife Güldemir Çorum Alaca Cumhuriyet Savcılığına, Bolu Hakim Adayı Hasan Pamuk Mersin Mut Hakimliğine, Bolu Cumhuriyet Savcısı Adayı Fatih Can Parıldar Çorum Sungurlu Cumhuriyet Savcılığına, Bolu Hakim Adayı Müzeyyen Salihanur Tabak Sivas Hakimliğine atandı.

BOLU’YA 1 HAKİM, 5 CUMHURİYET SAVCISI ATANDI

Atama kararnamesi göre ayrıca ilimiz Bolu’ya da 1 hakim ve 5 Cumhuriyet savcısı atandı. Kararnameye göre Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Adayı Harika Kaya Gerede Cumhuriyet Savcılığına, Sivas Cumhuriyet Savcısı Adayı Yunus Emre Kurt Bolu Cumhuriyet Savcılığına, Çorlu Hakim Adayı Ali Sait Özdemir Mudurnu Hakimliğine, Kayseri Cumhuriyet Savcısı Adayı Serpil Kahveci Bolu Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Adayı Muhammed Taha Akkale Göynük Cumhuriyet Savcılığına, Amasya Cumhuriyet Savcısı Adayı Hasan Topsakal Göynük Cumhuriyet Savcılığına atandı.