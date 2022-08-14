5 dakikada 170 lira topladı

Haber: C. Kutay Aykan

Dolandırıcılar beleş yoldan para kazanmak uğruna sınır tanımayan hileli yollara başvurmaya devam ediyor. Bankaların ATM’lerinden para çekmek için kuyrukta bekleyen vatandaşları gözüne kestiren ve kendisine kağıt toplayıcı süsü veren dolandırıcı, bayılma numarası yaparak duygu sömürüsünde bulundu.

Bu sahtekara inanana duyarlı vatandaşlar, kağıt toplayıcı süsü veren dolandırıcıya yardım etmek için gönlünden koptuğu kadar para yardımında bulundu. Parayı gören uyanık dolandırıcı 3 kişiden 5 dakika içerisinde 170 lira topladı.

Olay yerine polisin geleceğini öğrenen dolandırıcı birden bire ayıldıktan sonrakağıt topladığı görüntüsünü verdiği çuvalı olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı. Polis, vatandaşın parasına göz diken ve il dışından geldiği tahmin edilen kişiyi yakalamak için soruşturma başlattı. Asayiş Şubesi yetkilileri, duyarlı vatandaşların bu tür kişilere itibar etmemelerini ve durumu hemen 112 Acil Servisine bildirmelerini istedi.

Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2022, 13:42