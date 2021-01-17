-5 derecede kayıkla balık keyfi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yeniçağa ilçemizde bulunan Yeniçağa Gölü'nde su ürünleri kooperatifine bağlı ekipler kayıkla balık tuttular. Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Yeniçağa Gölü mesire alanında sessizlik hakimdi. Kısıtlama ile gölde bulunan yabani kuş sayısında artış yaşanırken, Yeniçağa Su Ürünleri Kooperatifine bağlı üyeler tarafından Yeniçağa Gölü'nde kayık ile balık tutuldu.

Sessizliğin ve soğuğun hakim olduğu gölde yapılan balık avı bereketli geçti. Çok sayıda ve çeşitte tutulan balıklar kooperatif tarafından ilçe halkına satışa sunuldu.