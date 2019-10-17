5. Geleneksel Altın Fırsat Günleri Başladı

Haber: BMA

Fay Yamaner Mücevher “5’inci Geleneksel Altın Fırsat Günleri” 17 Ekim Perşembe günü 14 Burda AVM ve İzzet Baysal Caddesi Fay Yamaner mağazalarında başladı. Bolu’da yıllardır en moda altın koleksiyonlarını, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlar ile birleştiren “Fay Yamaner Mücevher” otuz yılı aşan tecrübesi ile fark yaratmaya devam ediyor.

Dört yıldır Bolu’nun yanı sıra Düzce gibi çevre illerde de büyük ilgi ile karşılanan “Geleneksel Fırsat Günleri” bu yılda her zevke hitap eden altın yüzlerce model altın tektaş, altın beştaş yüzük modellerinde yılın en büyük indirimi başladı. Renkli taşlı ürünlerden, vazgeçilmez klasik ürünlere, bileklik, kolye, yüzük gibi tüm altın takı modellerinde yılın en büyük indirim fırsatını sunan Fay Yamaner Mücevher, 249 TL’den başlayan altın yüzük ve kolye modelleri en özel altın hediyeleri en iyi fiyat avantajı ile sahip olabilirsiniz.

Atasay, Asgold, Regold, Arpaş ve Cetaş gibi markaların altın koleksiyonlarının yanında Versace, Tissot, Calvin Klein ve Pierre Cardin gibi dünya markası saatlere yılın en büyük indirimli fiyatları ile sahip olabilirsiniz. Fay Yamaner Mücevher’in İzzet Baysal Caddesi ve 14 Burda AVM deki mağazalarında büyük fırsat kampanyası sadece dört gün devam edecek.

Kampanya boyunca İzzet Baysal Caddesindeki merkez mağazasının yanı sıra 14 Burda AVM’deki mağazası Pazar günü dahil akşam 22.00’a kadar hizmet verecek olan ilimizin önemli markası Fay Yamaner Mücevher’in 5.Geleneksel Fırsat Günlerinin şüphesiz bu yıl da Bolu halkı tarafından büyük ilgi ile karşılanması bekleniyor.

Fay Yamaner Mücevher’i sosyal medya hesaplarından takip edip, kampanya ile ilgili bilgilere ulaşabilir ve sürpriz hediyeli çekilişlere katılabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2019, 11:46