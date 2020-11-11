5 gün boyunca eylem yapacaklar

Haber: Ceylan Beykoz

Türk Tabipler Birliği(TTB), koronavirüs salgını ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışmaları için harekete geçti. TTB Merkez Konseyi yaptığı açıklamada salgının yıkıcı etkisinin devam ettiği ve her gün meslektaşlarını covid-19 nedeniyle kaybettiklerini bildirdi. Sağlık çalışanlarının sorunlarını dile getirmek için eylemlilik programını başlattıklarını duyurudan TTB Merkez Konseyi, 65 tabip odasının imzasının yer aldığı bir bildiri yayımladı.

Bolu-Düzce Tabip Odasının da imza attığı bildiride covid-19’un sağlık çalışanları için meslek hastalığı kabul edilmesi talep edildi. Söz konusu bildiride şu ifadelere yer verildi: “Resmi olarak ilk COVID-i 9 vakasının açıklandığı 11 Mart 2020 tarihinden bugüne, COVID -19 pandemisi ülkemizin öncelikli gündemi haline gelmiştir. Hekimler/sağlık çalışanları, olarak yurttaşlarımızın COVID -19 salgınını en az etki ve en az can kaybı ile geçirmesi için canla başla çalışmaktayız. COVID-19 hastalığında mesleki maruziyet açısından, sağlık çalışanları en riskli gruptur. Toplumun diğer kesimlerine göre sağlık çalışanları pandemiden kat be kat daha fazla etkileniyor. Pandemi sürecinde daha da yoğun emek gerektiren sağlık hizmeti sunarken, şu ana kadar 60'ı hekim olmak üzere en az 141 sağlık çalışanı COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. COVID-19'un meslek hastalığı kabul edilmesi, tükenmişlik yaşayan sağlık çalışanları için vazgeçilmez bir taleptir. Bu nedenle; Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve imzası bulunan 65 tabip odası olarak, başta kaybettiğimiz meslektaşlarımız olmak üzere COVID-19'UN tüm sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmesini talep ediyoruz.”

IŞIK AÇIP KAPAMA EYLEMİ YAPACAKLAR

Öte yandan TTB, pandeminin geldiği aşamayı ve önerilerini “Pandeminin 8. Ay Raporu” ile açıklayacaklarını bildirdi. Taleplerine ve sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek isteyen TTB ayrıca 5 gün boyunca ışık açıp kapama eylemi yapılacağını duyurdu. TTB açıklamasında, “Pandeminin başlangıcında her gün saat 21.00’da sağlık çalışanlarını alkışlayan ve sonrasında taleplerini görmezden gelenlere ‘Alkış değil haklarımızı istiyoruz’ demek için, ‘Sağlık Çalışanları Tükendikçe Karanlık Çöküyor’ diyerek bugün itibariyle başlayıp 5 gün boyunca 21.00’da ışık açıp kapama eylemi gerçekleştireceğiz. Bu ışıklar birer uyarıdır. Taleplerimizin karşılanmaması halinde eylemliliklerimizi yaygınlaştıracağımızın, ülkemizdeki 1 milyon 60 bin sağlık çalışanının göreve zorlanmış olacağının bilinmesini istiyoruz. Tüm sağlık çalışanlarını ve halkımızı ortak ses çıkarmaya, tek yürek olmaya çağırıyoruz” denildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020, 11:43