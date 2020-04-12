5 günde 50 bin maske dağıttılar

Haber: BMA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Gerede Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar ilçe halkına ücretsiz maske dağıtımı ile devam ediyor. Belediye Başkanı Mustafa Allar, çalışmalar kapsamında belediye ekipleri tarafından 5 günde ilçenin 8 mahallesinde yaklaşık 10 bin haneye 50 bin maske ulaştırdıklarını açıkladı.

“HEMŞERİLERİMİZİN DAİMA YANINDAYIZ”

Başkan Allar açıklamasında ayrıca, “İlçemize bağlı 92 köy, 96 mahallede yaşayan vatandaşlarımıza da ulaştırılmak üzere Muhtarlar Derneği Başkanımız Nazım Göktaş'a 10.000 adet maskeyi AK Parti İlçe Başkanımız İsmail Çetin ile birlikte teslim ettik. Devletimiz, Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve tüm kurumlarımızla birlikte siz değerli hemşerilerimizin daima yanındayız” ifadelerine yer verdi.