5 gündür haber alınamıyor

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu’da ikamet eden ve Düzce Yığılca ilçesi Karakaş köyü nüfusuna kayıtlı 39 yaşındaki Kenan Toprak, 27 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerinde Sağlık Mahallesi’nde bulunan evinden çıktı. Bir daha kendisinden haber alınamayan Kenan Toprak’ın son dönemde sanal bahis sitelerinden dolayı borca girdiği ve bu borç yüzünden psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi. Cep telefonunu bile almadan evden çıkan Toprak’ın hayatından endişe ettiklerini belirten yakınları duyan veya görenlerin polis, jandarma veya 0533 577 56 17 numaralı telefona bildirmelerini rica etti. Toprak’ın 3 çocuk babası ve yaklaşık 15 yıldır Arçelik’te çalıştığı öğrenildi.