Haber: Okay Özcan

Meteoroloji genel müdürlüğü tarafından hazırlanan 5 günlük hava durumu tahmin raporuna göre ilimizde sıcaklıklar düşecek ve sağanak yağış etkisini gösterecek. Meteoroloji genel müdürlüğü’nün bu haftaki Bolu hava durumu tahminlerine göre en düşük sıcaklık 19 derece ile 3 Eylül Cuma günü olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ilimiz için 5 günlük hava durumu raporu şu şekilde:

31 Ağustos Salı en yüksek sıcaklık 27, en düşük sıcaklık 15 derece, hafif yağmurlu aralıklı güneşli

1 Eylül Çarşamba en yüksek sıcaklık 26, en düşük sıcaklık 14, gök gürültülü sağanak yağış

2 Eylül Perşembe en yüksek sıcaklık 20, en düşük sıcaklık 12 derece, gök gürültülü sağanak yağış

3 Eylül Cuma en yüksek sıcaklık 19, en düşük sıcaklık 10 derece, gök gürültülü sağanak yağış

4 Eylül Cumartesi en yüksek sıcaklık 24, en düşük sıcaklık 8 derece, parçalı bulutlu