5 hektar alanda hünnap fidanı dikimi

Haber: Birol Ertunç

Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kıbrıscık Orman İşletme Şefliği 2019 yılı rehabilitasyon programı kapsamında 5 hektar sahada yapılan Karaçalı’ya Hünnap aşılama ve hünnap fidanı dikim çalışmalarına başlandı. Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin’in katılımıyla gerçekleştirilen fidan dikim çalışmalarına Bölge Müdür Yardımcıları Ferdi Özer, Yılmaz Yıldız ve Nizamettin Ören, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü Lütfi Kızılyel, Kıbrıscık Orman İşletme Müdürü Özgür Müftüoğlu ve İşletme Şefleri katıldı.

Kıbrıscık Orman İşletme Şefliği 76 ve 78 nolu bölmelerde 5 hektar sahada BArMt meşceresinde yöresel adı Karaçalı (Paliurus spina) olan bitkilere 300 adet Hünnap (Ziziphus zizyphus) aşısı yapılması ve boşluk alanlara 500 adet Hünnap fidanı dikilmek suretiyle atıl vaziyette bulunan araziden Kıbrıscık köylüsünün ek gelir elde etmesi hedeflendi. Bolu’da ilk defa uygulanacak olan bu çalışmaların aşılama ve dikim aşamasının tamamlandığı, bakım çalışmalarının 2019 yılı sonuna kadar tamamlanmasın planlandığı ifade edildi.