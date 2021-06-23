5 ilçede elektrik kesintisi

Haber: Aysun Beykoz

​​Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ) tarafından yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. SEDAŞ ekiplerince gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ilimiz Merkez, Gerede, Dörtdivan, Mengen ve Mudurnu ilçelerinde 23 Haziran Çarşamba ve 24 Haziran Perşembe günleri elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Buna göre 23 Haziran Çarşamba günü;

Merkez ilçede, 13.00-17.00 saatleri arasında TEİAŞ Trafo Merkezi bakım çalışması nedeniyle Kındıra Köyü Tamamı, Çaygökpınar Köyü Tamamı, Gökpınar Köyü Tamamı, Saraycık Köyü Tamamı, Susuzkınık Köyü, Yenicepınar Köyü,

Gerede ilçede, 10.00-17.30 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Sapanlıurgancılar Köyü,

Mengen ilçede, 09.30-1500 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım ve onarım çalışması nedeniyle Y Demirciler Katırcıoğlu, Basyellıce Merkez Mah.,BasyellıceMutıogluMah., Köprübaşı Merkez Yellıce Demirciler Geriş Mah., Yüksel Enerji Idarı, Köprübaşı HesDsıKret, Dirgine Orman İşletmesi, Yüksel Enerji Elektrik Köprübaşı, Ak El inşaat,

Mudurnu ilçede, 13.00-18.00 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden ekipman onarımı çalışması nedeniyle Yeniçeşıhlar Köyü Merkez Mahallesi,

Mudurnu ilçede, 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Tımaraktaş Köyü,Taşcılar Köyü,

24 Haziran Perşembe günü ise;

Merkez ilçede, 08.30-15.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım ve onarım çalışması nedeniyle Bakırlı Köyü , Dodurga Mah.,Dibekbaşı Caddesi, 12 Cd., 1201 Sk., 1202 Sk., 1203 Sk., 1204 Sok.,1205 Sk., 1208 Sk., 1214 Sk., 1218 Sk., 1221 Sk., 1222 Sk., 1223 Sk., 1225 Sk., 1226 Sk., 1231 Sk., 1236 Sk., 1238 Sk., 1240 Sk., Dağıstanlı Sk., Dodurga Abdi Sin Ortaokulu, Halı Hisarı Sk., 5.Ara Sk., Fasıl Köyü , Kozlu Köyü, Sarıcalar Mah. , 1114 Sk., 1118 Sk., 1119 Sk., 1124 Sk., 1129 Sk., 1130 Sk., 1130., 1134 Sk., 1137 Sk., 1138 Sk., 12 Cd., Sarıcalar Cd., Çatal Sk., Sağlık Mah. , 1453 Sk., 1461 Sk., 1462. Sk., 1467 Sk ,1484 Sk., 1485 Sk. ,1486 Sk., 1487. Sk., 1489. Sk., Aksu Sk., Aktepe Sk., Alan Sk., Atalay Sk., Atmaca Sk., Aziz Sk., Babayiğit Sk., Bolluk Sk., Birsen Sk., Biçim Sk., Cami Yanı Sk., Camili Sk., Canan Sk., Ceyda Sk., Cuma Sk., Damla Sk., Darende Sk., Dağıstanlı Sk., Demet Sk., Dodurga Cd., Dilek Sk., Elmas Sk., Emir Sk., Esen Tepe Sk., Göksu Sk. ,Görkem Sk., Gültepe Sk., GünaldınSk., Hülya Sk., Karasu Sk., Kentsel Sk., Kevser Sk., Kıble Sk., KıbrıscıkSk., Kırsal Sk., Kısa Yol Sk., Korkut Sk., Kozlu Sk., Koçyiğit Sk., Maral Sk., Melih Sk., Mevlana Sk., Nizam Sk., Orkide Sk., Sabah Sk., Samanyolu Sk., Sedef Sk., Sercan Sk., Sevda Sk., Tepe Altı Sk., TolgahanSk, Tuğrul Sk., Ufuk Sk., YelkiSk., Yıldız Sk., Yiğit Sk., Çakır Sk., Çömlekçiler Cd., Üçgen Sk., İlkay Sk., İskilip Sk., Şahin Tepe Sk., Şanlı Tepe Sk., Şehit Ali Erdoğan Sk., Şehit Sebahattin Barut Sk., Şehit İsmail Konuk Sk., Fasıl Köy,Çömlekçiler Köyü, Salıbeylar Yaylası, Sarıcalar Yaylası, Dodurga Yaylası, Çakmaklar Yaylası,

Mengen ilçede, 09.30-15.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım ve onarım çalışması nedeniyle ÇayköyKöyü, Karaşeyhler Köyü, İlyaslar Köyü, Banaz Köyü, Eskipazar Hasanlar Köyü, Eskipazar Sofular Çortler Mah.,Karaşıhlar Zaimler Mah., Eskipazar Sofular Salmanlar Mah.,

Dörtdivan ilçede, 09.30-15.30 saatleri arasında ekonomik ömrü tamamlanan ekipman değişim çalışması nedeniyle Karapınar Yayla,

Mudurnu ilçede, 13.00-15.00 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden ekipman onarımı çalışması nedeniyle Dedeler Köyü’nde planlı elektrik kesintisi olacaktır.