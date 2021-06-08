5 ilçede elektrikler kesilecek

Haber: Aysun Beykoz

​​Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ) tarafından yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. SEDAŞ ekiplerince gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ilimiz Merkez, Gerede, Mengen, Dörtdivan ve Mudurnu ilçelerinde 9 Haziran Çarşamba ve 10 Haziran Perşembe günleri elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Buna göre 9 Haziran Çarşamba günü;

Merkez ilçede, 09.00-13.00 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım ve onarım çalışması nedeniyle Sandallar Mah. , Elif Sk., Sümer Mah. , Şehit Hüseyin Karakaya Sk. ,Tepecik Mah. , 27. Cd., 2703. SK. ,2709 Sk. ,2710. Sk. ,2721. Sk. ,2753. Sk., Ahmet Baysal Bulvarı, Beşevler Sk., Böğürtlen Sk., Demirtepe Sk., Elif Sk. ,Karakaya Sk., Kaya Sk., Kelebek Sk. ,Köşk Sk., Mavili Sk., Mercan Sk. ,Nar Sk., Salih Sk., Seyrantepe Sk., Şehit Mehmet Diri Sk., Şehit Necdet Fidan Sk.;

Merkez İlçede, 13.30-15-30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım ve onarım çalışması nedeniyle Kültür Mah. , Akkaya Sk., Cahit Dinçtürk Sk., Kubbe Sk., Kuleli Sk., Mimar Sinan Sk. ,Peyami Sefa Sk., Sur Sk. ,Yavuz Sk., Şehitler Cd., Sağlık Mah. , Dodurga Cd., Divan Sk., Orman Bölge Müdürlüğü Lojmanı;

Merkez ilçede, 10.00-18.00 saatleri arasında TEİAŞ trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle Yenicepınar Köyü Beypi Kuluçka Tesisleri;

Gerede ilçede, 11.00-14.30 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Yukarıörenbaşı Köyü;

Mengen ilçede, 09.00-17.00 saatleri arasında yeni trafo kurulumu için Akören Köyü Muratoğlu Mahallesi;

Mudurnu ilçede, 09.30-10.30 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden ekipman onarımı çalışması nedeniyle Derecetinören Köyü Merkez Mahallesi;

Mudurnu ilçede, 11.30-12.30 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden ekipman onarımı çalışması nedeniyle Derecetinören Dere Mahallesi;

Mudurnu ilçede, 13.30-14.00 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden ekipman onarımı çalışması nedeniyle Çepni Yukarı Mahallesi;

Mudurnu ilçede, 14.30-15.30 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden ekipman onarımı çalışması nedeniyle Alpagut Degirmen Trafo;

Mudurnu ilçede, 09.30-13.30 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden ekipman onarımı çalışması nedeniyle Fındıcak Kayabaşı Mahallesi;

10 Haziran Perşembe günü;

Merkez ilçede, 09.00-14.00 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım çalışması nedeniyle Kültür Mah. Aktuğ Sk., Alp Sk., Ardıç Sk., Atilla Sk., Barbaros sk., Cahit Dinçtürk Sk., Cengiz Sk., Ceviz Sk., Fatih Sk., Göktuğ Sk., Göktürk Sk., Mimar Sinan Sk., Peyami Sefa Sk., Toros Sk., Turgut Reis Sk., Timur Sk., Yavuz Sk.;

Merkez ilçede, 14.30-15.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım çalışması nedeniyle Tabaklar Mah. Ali Rıza Tekemen Cd., Cumhuriyet Cd., Haznedarlar Sk., Muhsin Karamanoğlu Ovabaşlı Sk., İzzet Baysal Cd., Şeref Sk.;

Merkez ilçede, 12.00-13.00 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Kültür Mah.,Tokgöz Sok., Öğretmenler Sok., 30 Evler Sok., Eğitim Sok., Beşkavaklar Mah., Çakmaklar Cad., Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Malazgirt Sok., Çoşkun Sok., Pınarbaşı Sok., Barış Sok., İzzet Baysal Mah., Çakmaklar Cad., Pınarbaşı Sok., Şehit Saffet Güven Sok., Bilge Sok., Varlık Sok., Güzel Sok., Özcan Sok., Gülistan Sok., Defne Sok., Özlenir Sok., Çağdaş Sok., Kural Sok., Zafir Sok., Ertürk Sok., Esin Sok., Avunduk Sok., Mine Sok., Alev Sok., Cansu Sok., Zerdali Sok., Alpağutbey Mah., Seyrani Sok., Kadife Sok., Aslı Sok., Uyumlu Sok., Keskin Sok., Akçam Sok., Emir Sok., Sınır Sok., Çakmaklar Mah.,905.Sok., 903.Sok., 904.Sok., 902.Sok., 908.Sok., 911.Sok., 912.Sok., 13.Cad.955.Sok., 917.Sok., 964.Sok., 961.Sok., 962.Sok., 975.Sok., 972.Sok., 967.Sok., İsmail Özer Sok., Çatal Sok., Harmanyeri Sok., Çakmaklar Huzurevi Civarları, Salıbeyler Mah., Salıbeyler Cad., Yayla Cad., Beyler Cad., Çatal Sok., Cami Sok., Dere Sok., Yılmaz Sok., 1012.Sok., 1028.Sok., 1020.Sok., 1129.Sok., Salıbeyler Belediye Su Arıtma Tesisi Özel Trafoları;

Mudurnu ilçede, 09.30-11.30 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden ekipman onarımı çalışması nedeniyle Gürçam Köyü Merkez;

Mudurnu ilçede, 12.00-14.00 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden ekipman onarımı çalışması nedeniyle Gürçam Köseler Mahallesi;

Mudurnu ilçede, 09.30-10.00 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden ekipman onarımı çalışması nedeniyle Hüsamettindere Abazalar Mahallesi;

Mudurnu ilçede, 10.30-11.00 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden ekipman onarımı çalışması nedeniyle 100. Yıl Köyü Kurtlar Mahallesi;

Mudurnu ilçede, 11.30-12.00 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden ekipman onarımı çalışması nedeniyle 1. Etap Toki Konutları, Yenikent Sokak;

Mudurnu ilçede, 13.30-14.30 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden ekipman onarımı çalışması nedeniyle Gelinözü Alıç Mahallesi;

Mudurnu ilçede, 15.00-15.30 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden ekipman onarımı çalışması nedeniyle Fındıcak Kaplıca Mahallesi;

Gerede ilçede, 10.00-17.30 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Demirci Zopran Hacı Muslar;

Dörtdivan ilçede, 09.30-16.30 saatleri arasında ekonomik ömrü tamamlanmış ekipman değişimi nedeniyle Yalacık Köyü;

Mengen ilçede, 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Cırdak Köyü , Cırdak Köyü İlave Trafo , Düzköy Köyü , Düzköy Hüseyin Celebiler Mah, Düzköy Dostköy Mah. Karaıshak Köyü, Ruknettin Kemaller Mah. Ruknettin Osmankadılar Mah. Kavacık Köyü’nde planlı elektrik kesintisi olacaktır.