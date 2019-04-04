5 ilçeye 5 ambulans

Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ve arazide gidebilme özelliğine sahip olan 4x4 çekiş özelliğine sahip olan ambulanslar valilik emrine teslim edildi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AK parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, “AK Parti hükümetimizle beraber yatırımlarımız devam ediyor! 5 adet 4x4 ambulanslarımız Gerede, Mengen, Kıbrısçık, Yeniçağa ve Mudurnu ilçelerimize hayırlı olsun” paylaşımında bulundu.

Her türlü hastaya acil müdahale ve sevk işlemi için donatılan ambulanslar özellikle köylerde ve arazi şartlarında kullanılacak. 4x4 arazi taşıtı özelliği bulunan ambulanslar 24 saat ilçe sağlık müdürlükleri bünyesinde hizmet verecek.