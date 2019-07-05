5 kafadar tam bir troll ekibi çıktı

Haber: Birol Ertunç

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) öğrencisi 5 genç geçtiğimiz ay TLC televizyonunda yayınlanan Temizlik Avcıları programına konuk oldu. Program konsepti kapsamında adeta çöp ev haline dönen evlerini baştan aşağı temizleten BAİBÜ öğrencileri, programı izleyen ev sahibi tarafından kapı dışarı edildi. 5 üniversiteli görüntülerin hızla yayılması sonucu Bolu’da kendilerine hiçbir ev sahibinin evini vermediğini söylediler.

BİR DE UTANMADAN TELEVİZYONA ÇIKTILAR

Geçtiğimiz günde Show TV’nin Ana Haber bültenine konuk olan BAİBÜ’lü gençler yaşadıkları mağduriyeti televizyondan tüm Türkiye’ye duyurarak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan da kendilerine kefil olması için yardım istediler. Ancak bir aydır sosyal medyada adeta fenomen hale gelen ve çöpe çevirdikleri evi temizleten BAİBÜ öğrencilerinin bu yaptıklarının ilk icraatları olmadığı ortaya çıktı. 5 kafadarın kendileri için açtıkları bir YouTube kanalında troll videolar yayınlayarak ilgi çekmeye çalıştıkları görüldü. Söz konusu YouTube kanalında Temizlik Avcıları ekibinin evi temizlemesinden 1 hafta sonra da bir video çeken gençlerin yaşadıkları evi eskisi gibi çöp eve çevirdikleri görüldü. Ulusal medyada mağdur gibi açıklamaları yayınlanan gençlerin aslında fenomen olmak için videolar çektikleri ve daha önce medyada yer alan başka troll açıklamaları olduğu görüldü.

BOLU HALKINDAN TEPKİ

Yayınlanan programın ardından kapı önüne konulan gençlerin ulusal kanallarda “Türkiye’nin en pis evi” başlığıyla haber olması ise Bolu halkının büyük tepkisini çekti. Adeta sorumsuzca ve hiçbir şeye aldırış etmeden açıklamalar yapan 5 üniversitelinin görüntülerine vatandaşlar, “Medya şaklabanlığı yaparak şöhret olmaya çalışıyorlar. Yayınlanan video kurgulanmış. Bolu’nun adını böylesine utanmaz bir şekilde tüm Türkiye’ye kötü tanıtmaları çok yanlış. Bu kadar sorumsuz gençlere ben de olsam evimi vermem tabi” yorumları yaptılar.

BOLU’YA GELEMİYORLAR

Öte yandan 5 kafadarın, Temizlik Avcıları programına konuk olmak için evi özellikle kirlettikleri düşünülürken videoları izleyen ev sahiplerinin üniversiteli 5 gence ev vermek istemedikleri belirtildi. BAİBÜ öğrencisi gençler ise yaz okulu başlamasına rağmen kimse ev vermediği için Bolu’ya dönemediklerini söylediler. Fenomen olmak uğruna yaptıkları rezilliğin Bolu’nun adını kirlettiğini ifade eden vatandaşların tepkisi ise dineceğe benzemiyor.