5 kilo Afyon sakızına 9 yıl

Haber: C. Kutay AYKAN

Kendisine hediye edilen araçla Doğubeyazıt ilçesinden İstanbul’a giderken, Bolu’da yapılan narkotik uygulamasında, aracının bagajında bulunan yedek lastiğin içerisine gizlenmiş 5 kilo 64 gram Afyon sakızı ile yakalanan ve ardından tutuklanarak cezaevine konulan Hasan Kaya’nın davası sonuçlandı. Kaya’nın yakalandığında araç içerisinde 4 aylık bebeği ve eşinin de bulunduğu, ailesini de yakalanmamak için aile süsü vermeye çalıştığı da ortaya çıkmıştı.

Aracın kendisine ait olmadığı, hediye olarak kendisine verildiğini belirten Hasan Kaya; savunmasında şunları söyledi; “Yakalanmadan bir ay önce Doğubeyazıt’da Irak’tan giriş yapan kaçak göçmen 120 vatandaş, rehin alınmıştı. Bende bu rehinelerin kurtarılması için ilk olarak 10 bin dolar verdik. Rehineciler ikinci seferde de 10 bin dolar daha istedi. Bu parayı bulamayınca polise gittim ve durumu anlattım. Yapılan operasyonda 120 Iraklı rehineleri kurtardık. Kurtarmaya yardımcı olduğum için Kubbettin isimli birisi bana bir hediye vereceğini söyledi. Bu olaydan iki gün sonra da bir araba getirildi. Bende bu arabayla ailemi de yanıma alıp İstanbul’da yaşayan kardeşimi ziyaret etmek için yola çıktım. Bolu dağında polisler durdurdu ve yapılan aramada lastiklerin içerisinde uyuşturucu madde çıktı. Kesinlikle uyuşturucu madde taşıdığımı bilmiyordum. Hediye olarak kabul ettiğim araç başıma bela oldu. Suçsuzum beraatimi istiyorum” dedi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkeme heyeti, sanık Hasan Kaya’nın bu suçu işlediğine kanaat getirerek, önce 11 yıl hapis cezasına, ardından da iyi hal uygulaması yaparak cezayı 9 yıl 2 ay hapsine ve bin TL’de adli para cezasına çarptırdı.