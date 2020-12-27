5 kilo eroin ile yakalandı

Haber:Volkan Yımaz
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında otoyolda uygulama yapıldı. Denetimde, doğu illerinden gelen bir otomobilde arama yapıldı. Aramada, 5 kilo 50 gram eroin ele geçirildi. Otomobilde bulunan Mustafa B. (47) ekipler tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanması sonrası adliyeye sevk edilen Mustafa B. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.