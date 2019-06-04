5 kişi 2 genci bıçakladı

İzzet Baysal Cad. Albay sokak üzerinde bulunan bir kafeteryada karşılaşan iki grup genç arasında çıkan kavga kanlı bitti. Kavgada 5 yabancı uyruklu kişi iki Türk gencini bıçaklayarak kayıplara karıştı.

Önceki gün gece saatlerinde yaşanan dehşet verici olayda yaşları 16 ila 18 arasında değişen 4 lise öğrencisi ile 5 yabancı uyruklu mülteci birbirine girdi. Halil İbrahim Ş., Umut Önder Y., Eray B. ve Emrecan A. gece geç saatte yabancı uyruklu gençlerin oluşturduğu grupla yan baktın tartışması yaşadı. Tartışma bir anda bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü. Yaşları büyük olan yabancı uyruklu grup Türk gençlerin üzerine saldırdı. Yaşanan arbede de Halil İbrahim Ş. ve Umut Önder Y. Ağır şekilde, Eray B. ve Emrecan A. ise hafif şekilde yaralandı. Olay mahalline çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralılar İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine sevk edildi. Olaya karıştığı tespit edilen 5 yabancı uyruklu sığınmacı ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan Yabancı uyruklu şahısları sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Bıçaklı sopalı kavgada yaralanan Halil İbrahim Ş. kafasına aldığı bıçak darbesi sebebiyle yoğun bakıma alındığı daha sonrada Ankara Hacettepe Üniversitesi hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Diğer yaralı Umut Önder Y.’nin ise sırtına aldığı iki bıçak darbesi sonucu akciğerlerin de kalıcı hasar oluştuğu belirtildi. Kavgada yaralanan Eray B. ve EmrecanA.’nın tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildiği belirtildi.