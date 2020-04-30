​​​​​​​5 kişide daha korona çıktı

Haber: Volkan Yılmaz

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehlikesinde son günlerde ölüm oranlarında gerileme olmasına rağmen ilimizde yapılan son testler sonrasında 5 kişinin sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Bolu Valiliği’nden yapılan açıklama ile rehavete kapılmadan alınan tedbirlere hep birlikte aynı hassasiyetle uyulması gerektiği belirtildi.

Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. “Çin’de çıkan, hızla dünyayı ve ülkemizi saran Koranavirüs (Covid-19) ile mücadelemiz ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de tüm kurumlarımız ve vatandaşlarımız tarafından birlik ve beraberlik içerisinde etkin bir şekilde sürdürülmektedir. Sürdürülen etkin mücadele neticesinde olumlu ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Bu çerçevede pozitif vak’a olarak tespit edilmiş vatandaşlarımızın tedavilerini müteakip tedbiren devam ettirilen karantina günleri sonunda hastanelerimizden taburcu olmalarını hepimiz sevinçle karşılamaktayız. Ancak unutmamak gerekir ki güzel günlerin ışığını görmüş olmamız tehlikenin geçtiği anlamına gelmemektedir. Bilakis virüsün salgın tehlikesi ilimizde tüm hızıyla devam etmektedir. Nitekim sağlık personelimiz tarafından yapılan son filyasyon testleri neticesinde 5 vatandaşımızda Covid-19 testi pozitif saptanmıştır. Etkin mücadele sonucunda ilimizde meydana gelen iyimser tablonun devam edebilmesi için alınan tedbirlere hep birlikte aynı hassasiyetle uymaya devam etmemiz büyük önem arz etmektedir. İlimizde Koronavirüs salgınının tüm hızıyla devam ettiğinden bireysel ve toplumsal sağlığımız için: Bakanlıklarımızın koymuş olduğu: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız tarafından sokağa çıkma yasağına tam olarak uyulması, 20 yaş – 65 yaş arası vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları, evlerinde kalmaları, Mecburi sebeplerle sokağa çıkmak durumunda olanların mutlaka maske kullanmaları, toplu olarak bir arada bulunmamaları, Yürürken veya aynı ortamda bulunurken tüm vatandaşlarımızın kişiler arası en az 2 metre sosyal mesafe kuralına tam olarak uymaları, gerekmektedir. Tedbirlere uymayanlar hakkında yasal işlemler yapılacaktır. Bakanlıklarımız ve Valiliğimiz tarafından konulan tedbirlerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kamu kurumları ve diğer ilgililerce uygulanmasına aynen devam edilecektir. Hoşgörüsüne sığınarak kamuoyumuza saygı ile duyurulur.”

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2020, 20:57