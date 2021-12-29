5 kişiden biri tutuklandı

Haber: C. Kutay Aykan
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından organize suç örgütlerine yönelik 27 ilde düzenlenen "Tırpan" adlı operasyonun Karabük ayağında gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı.
Tırpan' operasyonu kapsamında silah kaçakçılarına yönelik Karabük merkezli Kastamonu, Kocaeli, Bolu, Çankırı ve Ağrı'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 47 şüpheliden 43'ü gözaltına alınmış, 38'i ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. 4 kişinin arandığı operasyon kapsamında emniyetteki sorgusu tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Murat A. tutuklanırken, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı