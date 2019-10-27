5 köye adeta piyango vurdu

Haber: Aysun Beykoz

Orman Genel Müdürlüğü Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığının (ORKÖY) "Orman Köylerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi için Sürdürülebilir Enerji Finans Mekanizması projesi" kapsamında, Göynük Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde kalan ve pilot bölge olarak seçilen Aksaklar, Tekirler, Dağhacılar, Dağşeyhler ve Güneyçalıca köylerimizde PV güneş enerjisinden elektrik enerjisine dönüştürme sistemi projesi için harekete geçildi. Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkan Yardımcısı Mesut Güler, Orman Köyleri Strateji ve Proje Geliştirme Şube Müdürü Yusuf Kurt, Göynük Orman İşletme Müdürü Yakup Eraslan ve yetkili mühendisler ile köy halkının katılımıyla, seçilen beş köyde toplantı düzenlendi. Toplantı da PV Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisine Dönüştürme Sistemi Projesi tüm detaylarıyla köy halkına anlatıldı. Toplantı sonrası köydeki ev sahipleri arasında kura çekilerek elektrik paneli kurulması ön görülen binalar tespit edilerek asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. PV Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisine Dönüştürme Sistemi Projesi ile köy sakinlerinin elektrik ihtiyacının herhangi bir bedel ödemeden karşılanması amaçlandı.