5 maddenin iptali için mahkemeye başvurdular

Haber: Kasım Şahin

Bolu Valisi Ahmet Ümit, il genelinde kamu görevlilerinin uyacağı esasları belirlediği bir genelge yayımladı. 39 maddelik genelde kamuoyunda büyük tepki çekince Bolu Valisi Ahmet Ümit, çalışanların her ay denetlemesiyle ilgili 12'nci madde ve tatil günlerinde şehir dışına çıkma konusunda izin alınmasına yönelik ifadelerin yer aldığı 19'uncu maddede değişiklik yaptı. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Bolu Şubesi, Bolu Valisinin kamu çalışanları hakkında yayınlamış olduğu genelgenin 5 maddesinin iptali için Bolu İdari Mahkemesine başvurdu. Genelgenin 12., 14., 19., 22. ve 34. maddelerinin iptali için başvuran Eğitim Sen Bolu Şubesi’nden Başkan Zehra Kulalı Gezici imzalı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bolu Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 15/02/2019 tarihli ve 98064033-010.06.01 – 1551 sayılı 2019/1 Sayılı Genelgenin ve 08.03.2019 gün ve 98064033-010.06.01 -2282 sayılı yazı ile 12. Ve 19. Maddelerde yapılan değişikliklerden; Bolu Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü’nce 2019/1 Sayılı Genelgenin 12. Ve 19. Maddelerinin anlaşılmasında ve uygulamasında tereddütler oluştuğu, uygulamada çıkan sorunların giderilmesi kapsamında 12. Ve 19. maddelerin yeniden düzenlenmesine ilişkin yayımlanan, 08.03.2019 gün ve 98064033-010.06.01 -2282 sayılı yazı yayımlamıştır. Bu yazı ile birlikte Bolu Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 15/02/2019 tarihli ve 98064033-010.06.01 – 1551 sayılı 2019/1 Sayılı Genelge yayımladığı ve kurumlara gönderdiği tarafımızca öğrenilmiştir.

2019/1 sayılı Genelge incelendiğinde; Bolu Valiliği tarafından hazırlanan Kaymakamlıklara ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen 2019/1 sayılı Genelge Bolu İlinde yürütülmekte olan kamu hizmetlerinin daha verimli, daha süratli, daha etkin ve uyumlu bir şekilde yerine getirilmesi amacını gerçekleştirmeye yönelik değildir. Genelge içerisinde mevzuata aykırılıklar bulunduğu, her hizmet alanının özelliği ve özgünlüğünün gözetilmediği (Genelgenin 12. Ve 19. Maddesinde 10 gün içerisinde yapılan değişiklik ile bu durum açığa çıkmıştır.), İl merkezi ve ilçelerde görev yapan memur ve amirlere özellikle sürekli denetim yolunu açan mesai ve zaman kaybına yol açan yükümlülükler yüklediği, amir ve memurların mesai dışındaki saatlerde dinlenme hakkını müdahale ederek özel hayat sınırlarını ihlal ettiği, memurların ve amirlerin il dışına çıkışlarının bildirime tabi tutularak kontrol edildiği, yine istirahat hekimlerce raporu verilmesi uygun görülen memurların raporlarını izne çevirmeme hakkı tanıyarak sağlık hakkına da müdahale edildiği, memur ve amirleri hızlı, etkin ve verimli çalışmasını amaçlamasına rağmen bürokratik prosedürleri tamamlamaya mahkum ettiği görülmektedir.

Genelgenin 12., 14., 19., 22. Ve 34. Maddelerinin ve 08.03.2019 gün ve 98064033-010.06.01 -2282 sayılı yazı ile 12. ve 19. Maddelerde yapılan değişikliklerin İlgili Yasa ve Yönetmeliklere aykırı, onları aşan nitelikte hukuka aykırı olduğu görülmektedir. Yukarıda açıklanan ve yüksek mahkemece doğrudan göz önünde bulundurulacak nedenlerle:

a. 08.03.2019 gün ve 98064033-010.06.01 - 2282 sayılı yazı ile değişiklik yapılan 2019/1 sayılı Genelgenin ‘Her kademedeki üst ve özellikle daire disiplin amirleri idari yönden kendilerine bağlı olan tüm kurum, birim ve personelini; verimlilik, etkinlik, disiplin, istikrar ve performans yönlerinden sık sık denetleyecek, özel mevzuatlarında belirlenen sürelerde rapora bağlayıp gereğini yaparak evrakı dosyasında muhafaza edecektir’ şeklindeki 12. Maddesinin;

b. Genelgenin; ‘… elektronik takip yapılmıyorsa mesai devam izlenim çizelgeleri daire amirleri tarafından mesai başlangıcından en geç 15 dakika sonra paraflanarak kaldırılacaktır. ...’ şeklindeki 14. Maddesinin,

c. 08.03.2019 gün ve 98064033-010.06.01 - 2282 sayılı yazı ile değişiklik yapılan 2019/1 sayılı Genelgenin ‘…hafta sonu ve diğer resmi tatillerini Bolu il dışında geçirmek isteyen personel kendi dairesinin amirine, aynı durumda olan daire amirleri mülki amirine bilgi verecek, bu durumlar için kurum amirince gerekli tedbirler alınacaktır’ şeklindeki 19. Maddesinin,

d. Genelgenin ‘Sağlık yönünden gerekli ve zorunlu olmadıkça sağlık raporu alınmamasına ve yazılmamasına özel önem gösterilecektir. Ancak, usule uygun şekilde tabiplerce istirahati zorunlu görülen personel de sağlık yönünden zorunluluk olmadıkça hastalık raporunu sağlık iznine çevirmeden görev mahallini terk etmeyecektir. Hastalık raporları sağlık iznine çevrilirken izin dosyasında raporun aslı mutlaka bulundurulacaktır.’ şeklindeki 22.maddesinin,

e. Genelgenin; ‘Gerek mesai içerisinde, gerekse de mesai dışında olmak üzere hiçbir amir ve memur telefonlarını hiçbir şekilde kapalı tutmayacaktır. 24 saat esasına göre her kurum amiri ve memuru mutlaka ulaşılabilir olacaktır. Bu konuda tanınan veya tanınmayan numara ayrımı yapılmaksızın anında cevap verilecektir. Bu mümkün olamamış ve cevap verilememişse mümkün olan en kısa zamanda arayan numaraya dönülerek kendisine nasıl yardımcı olunabileceği sorulacak ve gereği yapılacaktır.’ şeklindeki 34.maddesinin, 21 Mart 2019 tarihinde Bolu İdare Mahkemesine başvurarak, öncelikle yürütmesinin durdurulması daha sonra iptaline yönelik olarak dava açmış bulunmaktayız.”