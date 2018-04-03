Yaşar Yüceer Başkanlığında Pazartesi günü başlayan İl Genel Meclisi Nisan Ayı toplantıları devam ediyor. Toplantıların Salı günü gerçekleşen oturumunda ilk olarak Mengen İlçesi Kavacık köyü Merkez (Gökmenoğlu) mahallesine mevcut içme suyunun tahsis edilmesi ile Gerede İlçesi Süllertoklar Köyü, Merkez (Süller) ve Toklar Mahallelerine su tahsisinin yapılmasına ilişkin Çevre ve Sağlık komisyonundan gelen raporlar görüşüldü. Her iki tahsisinde uygun olduğu belirtilen raporlar kabul edildi.

Toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen rapor doğrultusunda mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Mengen ilçesi, Teberikler köyü, köyiçi mevkiinde bulunan tapunun 74 parsel nosunda kayıtlı üzerinde imamevi bulunan taşınmazın Teberikler Köyü Tüzel Kişiliğine tahsisinin yapılması kararlaştırılırken, İl Özel İdaresinin, İş ve hizmetleri olan kar mücadelesi, altyapı ve üst yapı çalışmalarının daha verimli bir şekilde yürütülebilmesi için 1 adet lastik tekerlekli silindir, 3 adet Greyder ve 1 adet ADR’li çekicinin satın alınması talebi de incelenmek üzere oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesiyle toplantın sona erdi.