Haber: Birol Ertunç
Belediyeden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Bolu şehir içi içme suyu hattında gerçekleşen arıza sebebiyle 26.08.2019 Pazartesi günü (BUGÜN) Saat 18.30 - 24.00 arasında Tabaklar, Karaçayır, Sümer, Tepecik ve Borazanlar (Bir kısmında ) Mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır. Halkımıza önemle duyurulur."
5 mahallede su kesintisi
Bolu Belediyesi'nden yapılan duyuruda ilimiz merkezinde bugün 24.00'e kadar bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacağı bildirildi.
Haber: Birol Ertunç
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