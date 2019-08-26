5 mahallede su kesintisi

Haber: Birol Ertunç

Belediyeden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Bolu şehir içi içme suyu hattında gerçekleşen arıza sebebiyle 26.08.2019 Pazartesi günü (BUGÜN) Saat 18.30 - 24.00 arasında Tabaklar, Karaçayır, Sümer, Tepecik ve Borazanlar (Bir kısmında ) Mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır. Halkımıza önemle duyurulur."

Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2019, 20:34