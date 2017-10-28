Haber; Gökhan AKSOY

Çarpmanın etkisi ile çevreye savrulan 5 manda yavrusu telef oldu. Kamyon sürücüsü Hüseyin Uçar, yaptığı açıklamada, Beypazarı'ndan geldiğini, yolun karanlık olması nedeniyle hayvan sürüsünü gördükten sonra frene bastığını, basmanın etkisiyle frenlerin patladığını ve olay yerinden yaklaşık 2 kilometre sonra durabildiğini iddia etti. Manda yavrularının sahibi Ali Eren ise, manda yavrularının gündüz saatlerinde ahırdan kaçtığını, kaçan yavrulardan 5 tanesinin kamyonun çarpması sonucu telef olduğunu söyledi.