Haber: BMA

Yaşar Yüceer Başkanlığında gerçekleşecek olan İl Genel Meclisi Mart Ayı toplantılarının ilk oturumunda Seben İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine ödenek aktarılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonundan gelecek rapor karara bağlandıktan sonra İl Özel İdare İş Merkezindeki bazı dükkanların 1 yıllığına Bolu İl Müftülüğüne tahsisinin yapılması talebi ele alınacak.

06 MART SALI

Toplantıların Salı günü gerçekleşecek oturumunda ise Merkez İlçe Yolçatı köyüne mevcut kullanılan içme ve kullanma suyunun tahsisinin yapılması ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelecek rapor görüşülecek. Ardından İlçe Jandarma Komutanlığınca hizmet binası olarak kullanılan Dörtdivan ilçesi, Merkez mahallede Tapunun 1683 parsel nosunda kayıtlı bulunan taşınmazın Jandarma Genel Komutanlığına hibe veya satışının yapılmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan gelecek rapor karara bağlanacak.

07 MART ÇARŞAMBA

İl Genel Meclis Üyeleri Çarşamba günü gerçekleşecek oturumda ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında çay ocağı olarak kullanılan 25 metrekarelik yerin, çay ocağı olarak bedeli karşılığında tahsis edilmesine ilişkin Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelecek raporu görüşecek. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Merkez İlçe Karaçayır mahallesinde 1583 ada 3 nolu parsel 934 metrekarelik arsa vasıflı taşınmazın 71/934 oranındaki hissenin satışına ilişkin konu hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan gelecek raporlar da bu toplantıda ele alınacak. Çarşamba günü gerçekleşecek oturumda 2017 Yılı Denetim Komisyonu raporu da meclisin bilgisine sunulacak.

08 MART PERŞEMBE

Perşembe günü gerçekleşecek oturumda Merkez ilçe Kuzörenemirler köyü hudutlarında, tapunun 1713 parsel nolu taşınmaz için Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması ve Kındıra köyü hudutlarında tapunun 1509, 1513 ve 2879 parsel nosunda kayıtlı taşınmazlar için hazırlanan turizm tesis alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonundan gelecek raporlar görüşülecek.

09 MART CUMA

Cuma günü gerçekleşecek son oturumda Mengen İlçesi Kavacık köyü Merkez (Gökmenoğlu) mahallesine mevcut içme suyunun tahsis edilmesi talebinin görüşülüp karara bağlanmasıyla toplantı sona erecek.