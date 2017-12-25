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25 Aralık 2017 Pazartesi
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    • 5 milyon liralık yatırım çürüyor

    Bolu Özel İdare tarafından geçici kabulü yapılan ve yaklaşık 5 milyon 250 bin TL'ye yaptırılan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nün son durumunu içler acısı. 5 milyonluk atıl durumda bulunan binanın ne zaman hizmete gireceği merak konusu oldu.

    25 Aralık 2017 Pazartesi 14:28
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    5 milyon liralık yatırım çürüyor

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    İl Özel İdaresi tarafından geçici kabulü yapılan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Bolu Valisi Aydın Baruş 16 Ocak 2017 tarihinde ziyaret etmiş ve bilgiler almıştı. Bu ziyaretin ardından iki yıl geçmesine rağmen TÜRKTELEKOM tarafından alt yapısının tamamlanmasına rağmen çağrı merkezinin hizmete girmemesi, böylesine büyük bir yatırımı atıl durumda bırakılmasının gerçek sebeplerinin halka açıklanması bekleniyor.

    İki yıl önce Bolu Valisi Aydın Baru’un 112 Acil Çağrı Merkezini ziyareti haberleri Bolu halkına şöyle duyurulmuştu; İncelemelerde bulunan Bolu Valisi Aydın Baruş, yakında hizmete girecek olan merkezin binasını gezdi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Yazı İşleri Müdürü İsmail Gürer, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Özdemir, İl Özel İdaresi mühendisleri ve binanın yapımını üstlenen şirket temsilcilerinin yer aldığı ziyarette, merkezin her bölümü gezildi.

    Ziyarette hizmet binasının her bir odasını, kalorifer dairesi de dahil olmak üzere gezen Vali Baruş, yetkililerden binanın yerleşimi, düzeni ve teknik konularda bilgi aldı.Tüm acil çağrıları karşılamak, sevk ve koordinasyonu sağlamak üzere Bolu Valiliği bünyesinde kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nün Çıkınlar Mahallesi'nde bulunan hizmet binasının yapımı tamamlandığında acil çağrı hizmeti veren Sağlık, Emniyet, Jandarma, İtfaiye, Orman ve AFAD Müdürlüklerinin ilgili birimlerinin personelleri burada Bolululara hizmet verecek.

    Geçici kabulü yapılan merkez İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ASELSAN'la sözleşme yapılarak, çağrı merkezi sistemlerinin kurulumunun ardından Bolululara hizmet vermeye başlayacak. Denilmişti. 2016 yılında yapımına başlanan ve 2017 tarihinde tam teşekkülü olarak hizmete girmesi beklenen 112 Acil Çağrı Merkezinin durumu içler acısı olurken, binanın ne zaman hizmete gireceği ve gecikme nedenlerinin Bolu halkıyla paylaşılmasını bekliyoruz. Acil Çağrı Merkezinin Atıl Çağrı Merkezi haline dönüşmesini istemiyoruz.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Özel, İdare, Geçici, Kabulü

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