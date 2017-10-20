banner133

banner101

20 Ekim 2017 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • 5 Sanık daha tahliye oldu

    Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Bolu Mili Eğitim Müdürlüğü'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 33'ü tutuklu 71 sanığın yargılanmasına devam edildi.

    20 Ekim 2017 Cuma 10:06
    Bu haber 184 kez okundu
    5 Sanık daha tahliye oldu

    HABER BÜLTENİ


    Bolu Ağır Ceza Mahkemesince özel olarak hazırlanan Belediye Nikah Salonu'ndaki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı. Duruşma, sanıkların savunmalarını yapmasıyla devam etti. Tutuklu sanık Murat Mansur, savunmasında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı, Samsun, Karabük ve Bolu'da örgüte müzahir kurumlarda çalıştığı, örgütün finans kaynaklarından birisi olan Bank Asya'ya destek olmak üzere para yatırdığı suçlamalarını kabul etmedi. Memleketindeyken gözaltına alındığını ve bu esnada kolluk kuvvetlerine de yardımcı olduğunu ifade eden Mansur, "Gözaltı sürem boyunca 6 günü zor şartlarda geçirdim. İfade sırasında bana O.Y'yi sordular. Okul müdürü olduğunu söyledim. Okul yöneticilerinin tamamının kaçtığını söyleyerek 'Sen bu arada ne arıyorsun?' dediler. Örgüt üyesi olsaydım kaçar veya saklanırdım. Halbuki kolluk personelinin çalışmalarına müsaade ettim ve hatta yardım ettim." dedi.


    Mansur, hakkındaki "ByLock" iddialarının da gerçekdışı olduğunu öne sürerek, "ByLock kesinlikle kullanmadım. İldeki matematik zümresinin başkanıydım. Bir sürü yayınevi bana yayınlarını göndermektedir. Yine bu görevim nedeniyle bir sürü program indirip kullandım ve çocuklara tavsiye ettim. Telefonumu kurum bilgisayarına bağladığım da oldu. Kurumun Wi-Fi’sini de kulandım. Bir şekilde programın telefonuma inmiş olabileceğini veya yanlış bir tespit olabileceğini düşünüyorum." savunmasında bulundu.


    Mansur, Bank Asya'ya destek olduğu iddialarını da kabul etmediğini, bu bankada sadece maaş hesabı bulunduğunu belirterek, "Birikimlerimizi evde döviz olarak tutmaktaydık. Mahallede hırsızlık olayları cereyan etti. Bundan çekinerek 2014 yılının sonlarında paramızı bankaya yatırmaya karar verdik. Bu tarihte artış olmasının sebebi budur. Fakat kimseden bankaya finansal destek konusunda emir ya da talimat almadım." ifadesini kullandı.


    Tutuklu sanık Recep Batur da "ByLock" kullandığı, Aktif-Sen'e üye olduğu, örgüte müzahir kurumlarda SGK kaydının bulunduğu, dershanelerin kapatılma sürecinde sosyal medya hesapları üzerinden bu konularla ilgili paylaşımlarda bulunduğu ve FETÖ mensubu olduğunu suçlamalarını reddetti. Bilerek veya bilmeden silahlı veya silahsız bir örgütün üyesi veya sempatizanı olmadığını ileri süren Batur, "Bu nedenle hakkımdaki isnadı kabul etmiyorum.  ByLock kullandığım iddiasını kesinlikle kabul etmemekteyim. İsmimin listeye nasıl eklendiğini bilmiyorum. Listelerin elde edilmesin de hata yapıldığını basından duymaktayız." dedi.


    Batur, hakkında örgüt tarafından Kızılcahamam'da bulunan bir otelde düzenlenen toplantıya katıldığı iddialarının da olduğunu belirterek, "Kızılcahamam’a da hiç gitmedim. Bu durumun otel kayıtları ile de anlaşılabilir. Aleyhime beyanlarını kabul etmiyorum. Ben bir terör örgütü üyesi değilim" diye konuştu.


    FETÖ üyesi olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Oğuz Demirer de üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Hakkındaki iddiaların 7 ayrı gerekçeye dayandırıldığını anlatan Demirer, "HTS kayıtlarında adı geçen A.D'yi tanımam. Kendisinin bir alışveriş merkezinde hissesi olduğunu öğrendim. AVM’nin kullandığı telefon kendi adına kayıtlıymış. Zaman zaman buradaki indirim mesajları telefonuma ulaştığından irtibatım kaynaklandığını düşünüyorum. Bank Asya hesabım 2008’de kredi kartı almak için açılmıştı. Kart aidatı alınmadığı için tercih ettim. Çocuğumun okul taksitlerimi de buradan ödedim. Normal bankacılık dışında başka bir hareket söz konusu değildir. Yurt dışına çıkış işlemim Kıbrıs’a gerçekleştirdiğim gezi mahiyetindeki seyahatlerdir. SGK kaydım ise 2001'de üniversiteyi bitince memurluğa atanmak için yeterli puan alamayınca Osmaniye'de Işık dershanesinde 9 ay çalıştım. Maaşımı tam ve zamanında alamadığımdan ayrıldım” ifadelerini kullandı.


    Demirer, "ByLock" yüklemediğini ve yüklenmesine de müsaade etmediğini iddia ederek, "Kur'an dersi aldığım dönemde bu şüphemden bahsetmiştim. Ama içerikleri incelediğimde de şüphenin yersiz olduğunu gördüm. ByLock kullandığıma yönelik iddiaları kabul etmiyorum." şeklinde savunma yaptı.


    5 sanığı tahliye eden mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı erteledi. Mahkeme heyeti Bolu Mili Eğitim Müdürlüğü'ndeki yapılanmaya yönelik duruşmalar sırasında daha önce 7 kişi daha tahliye etmişti. Son tahliyelerle birlikte toplam salıverilen sanık sayısı 12’ye yükseldi.


     

    Anahtar Kelimeler: Fetullahçı, Terör, ÖrgütüParalel, Devlet, Yapılanmasının

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Nikah karmaşasının karmaşası
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu O KIZ EVDE TEK OLSAYDI !!!
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “BOLU’DA OSMANLI DÖNEMİ CAMİ VE HAMAMLARI” ndan…
  • Suat Tosun Suat Tosun BULUŞAN DÜŞÜNCELER
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR AMATÖR
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel İMAM NİKAHI(!)
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR MİMARLIK
  • Aydın Hitit Aydın Hitit FUAT HOCA İSTİFA…
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Kardeş kıskançlığı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL BU SEZON HANGİ FİLMLERİ KONUŞACAĞIZ?
  • Gürkan Dura Gürkan Dura FUTBOL GÖRECELİ BİR OYUNDUR
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Milli olan ne kaldı!
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Alaaddin Yılmaz’a Cevabımdır
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Bir Bela Daha
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kısa Bir Tatilden Kalan İzlenimler
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım GERÇEKLERDEN KAÇARAK ZİFİRİ KARANLIKTAN KURTULAMAZSINIZ
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar Başkanda benim, Futbol Şube Sorumlusu da benim diyen zihniyetler ve İzlanda!!!
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR 2023’mü önemli yoksa 2039’mu?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Yollar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MAİDE SURESİNİN 54. AYETİ ( X )
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk LAF CAMBAZI MÜHENDİSLİĞİ
  • ÖMER ERU ÖMER ERU YİRMİALTI AĞUSTOS SABAHI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129