5 yaşındaki Adem’in ayağı asansöre sıkıştı

Haber : Erdal Tanrıverdi

Olay saat 15.00 sıralarında Karaçayır Mahallesi Ulus Sokak Aydın Apartmanı 3’üncü katında meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyun oynamak üzere ailesinden izin alan küçük Adem, asansörün kapısını açmak isterken, bir anda sol bacağını duvar ile asansör arasındaki boşluğa sıkıştırdı.

Küçük çocuk, acı içerisinde gözyaşlarına boğulurken, çocuğun feryadını duyan ailesi ve komşuları, sıkışan ayağı çıkartmaya çalışırken, başarılı olamadılar.

Olayın itfaiye bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiyeciler, 5 yaşındaki Adem’in sol bacağını çıkartmasının ardından kadın sağlıkçı, hemen kucağını alarak, ambulansa indirdi.

Küçük Adem sağlık ekipleri tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatılırken, küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve sol bacakta, sıkışmadan dolayı sıyrıklar oluştuğu öğrenildi.