5 yaşındaki çocuk feci kazada can verdi

Haber: Süleyman Kurt

Bolu merkeze bağlı Ahmetler köyünde yaşayan 5 yaşındaki otizmli Mehmet Akif Demirer isimli çocuk bir anda ortalıktan kayboldu. Çocuklarının kaybolduğunu fark eden aile olayı jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler ve telaşlı aile köy içi ve çevresinde arama çalışmaları gerçekleştirirken acı haber bir saat sonra geldi.

Mehmet Akif Demirer’e, D-100 kara yolu üzeri Bolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışırken, önce Z.K. idaresindeki 06 CSD 553 plakalı otomobil, ardından da A.U. yönetimindeki 14 EK 707 plakalı otomobilin çarptığı tespit edildi.

Olayın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuğun cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acılı Demirer ailesi de kaza yerinde sinir krizi geçirdi. Kazaya karışan sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.