5 yıl aradan sonra karar çıktı

Haber: C. Kutay Aykan

2017 yılında Diyarbakır ilinden aldığı 3 kilo ağırlığındaki toz esrar maddesine beline sararak İstanbul iline gitmek isterken Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yolcu otobüsü içerisinde yaptığı arama sırasında şüpheli hareketler yaptığı gerekçesiyle yakalandıktan sonra tutuklanan bir kişinin ardından toplam 5 sanıklı dava Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde son kez görüldü.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklu yargılanan Nimetullah Kabar, Hasan Gürol ve tutuksuz yargılanan Davut Özen, Metin Önkol ile Şahin Gürol, suçlamaları kabul etmeyerek birbirlerini suçladılar. Tutuklu sanık Nimetullah Kabar, bu işi kendisine Hasan Görül’ün yaptırdığını belirterek; “O tarihte paraya ihtiyacım vardı. Hasan ile Metin Önkol, bana İstanbul’a gidecek mal olduğunu belirterek, topraktan çıkardıkları çuval içerisinde bir madde çıkartıp ambalajladıktan sonra belime sardılar. Kokmasın diye de ambalajların üzerine kahve döktüler. Ben uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Bolu’da polisin yaptığı uygulamada yakalandım. Benim uyuşturucu ile alakam yok” dedi. Tutuklu yargılanan diğer sanık Hasan Görül’de suçsuz olduğunu ifade ederek; “Bana iftira atılıyor. Bu olayla alakam yok. Nimetullah Kabar’ı da tanımam. 3 kilo toz esrarı da onun üzerine ben sarmadım. Beraatimi istiyorum” savunmasını yaptı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 4 yıldan bu yana süren davayı sonuçlandırarak, tutuksuz yargılanan Davut Özen, Metin Önkol ve Şahin Görül’ün beraatlerine, tutuklu sanıklardan Nimetullah Kabar’ın 6 yıl 6 ay 22 gün hapis ve 15 bin lira adli para cezası, Hasan Görül’ün ise 8 yıl 3 ay hapis ve 20 bin lira adli para cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi.