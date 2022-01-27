5 yıl Bolu’da yaşamış

Haber: C. Kutay Aykan

1999 yılında Gölcük’te ailesiyle birlikte yaşarken, yaşanan korkunç depremin ardından ailesiyle birlikte Bolu’ya geldi 5 yıl ilimizde ikamet ederken, ortaokul ile lise ikinci sınıftayken İstanbul’a yerleşti.

Oyunculuğu, yer aldığı projeler ve yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine gelen Barış Arduç, yer aldığı filmler ve dizilerle sık sık sosyal medyada gündem olmaktadır. Gupse Özay ile evli olan Arduç, son olarak Kunduz dizisi ve Mutluluk Zamanı filmiyle gündeme gelmişti. Peki, Barış Arduç kimdir? Barış Arduç kaç yaşında ve nereli? Barış Arduç kiminle evli, eşi kim? İşte Barış Arduç Biyografisi ve Barış Arduç dizi ve filmleri!

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

Barış Arduç, 1987 yılında İsviçre'nin Scherzingen şehrinde dünyaya geldi. Baba tarafından Ordu Fatsa'lı, anne tarafından Artvin'lidir. 8 yaşında ailesiyle beraber yurtdışından Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilkokulu Sakarya ve Gölcük'te bitirdi. 17 Ağustos 1999'da Gölcük'te yaşanan deprem sebebiyle ailesi ile beraber Bolu'ya taşınmak zorunda kaldı. Ortaokulu ve lise 1. sınıfı Bolu'da okuduktan sonra, lise 2. sınıfta ailesiyle beraber İstanbul'a gelerek ortaöğrenimini burada tamamladı. Liseden mezun olduktan sonra Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisini kazandı fakat ilk yılında okula adapte olamayınca İstanbul'a geri döndü.

Aktif olarak yüzme, dalgıçlık, futbol, basketbol, hentbol gibi spor dallarıyla uğraşmasının yanı sıra Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı olarak Şile 'de 8 yıl cankurtaranlık yaptı. Daha sonra tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanışıp Ekol Drama'da oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Sadri Alışık Tiyatrosu'nda teatral eğitimine katıldı ve profesyonel oyunculuğa adım attı.

Barış Arduç, ilk olarak 2011 yılında Küçük Hanımefendi, Dinle Sevgili, Pis Yedili gibi dizilerde yardımcı oyuncu olarak oynadı. Daha sonra 2012 yılında Artvin'in Hopa ilçesinde çekilmeye başlanan genel yönetmenliğini ve hikâyesini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı ve ATV ekranlarında yayınlanan Benim İçin Üzülme adlı dizide Ahmet Avcıoğlu karakteriyle adından söz ettirdi. Dizide sadece ilk bölümde oynayan geri kalan bölümlerde flashback olarak yer alan Arduç'un, 17-18 yaşlarında spor tutkusu olan ve Trabzonspor'da futbol oynamak isteyen bir genci canlandırdığı rolü o kadar çok sevildi ki karakter dizide öldüğünde Trabzonspor tribünlerinde 10 metre pankart açıldı.

Daha sonra 2013 yılında Refik Halid Karay'ın aynı adlı eserinden günümüze uyarlanan, yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın yaptığı, ATV kanalında yayınlanan ve başrollerini Selçuk Yöntem, Serhat Teoman, Cansu Tosun gibi isimlerin paylaştığı Bugünün Saraylısı dizisine 5. bölümden itibaren dahil oldu. Dizide büyük bir holding ile şirketler grubunun tek varisi olan ve Cansu Tosun'un canlandırdığı Ayşen Kaya adlı genç bir kızın mal varlığını ve şirketlerini yöneten, iş adamı Selim Bayraktar karakterine 2 sezon boyunca hayat verdi. Bugünün Saraylısı dizisinin ilk sezonu 31 bölüm sürmüş, 2. sezonunda ise 5 bölüm yayınlandıktan sonra reytinglerindeki düşüş sebebiyle 36. bölümde final yapmıştır.

Barış Arduç, ilk sinema filmi deneyimi olan ve yönetmenliğini Hakan Yonat'ın yaptığı 2014 yapımı Sadece Sen adlı sinema filminin son sahnesinde Emin karakterini oynadı. 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren yapımcılığını BKM Film'in üstlendiği yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı, Deliha adlı sinema filminde Gupse Özay, Cihan Ercan, Zeynep Çamcı gibi isimlerle birlikte kamera karşısına geçen Arduç, filmde Zeliha karakterinin peşinden koştuğu yakışıklı fotoğrafçı Şirinceli Cemil karakterini canlandırdı.