5 yıl suç işlemeyecek

Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz yıl tanıştığı bir şahsa banka hesap numarasını veren H.G. isimli şahıs az kalsın başını yakıyordu. Güvendiği arkadaşına banka hesap numarasını verdikten sonra bu şahıs, özel bir bankada görevli olan H.Y. isimli personeli arayarak, yardım etmek bahanesiyle, personelin hesap bilgilerini el geçirdi. Bu şahıs, H.Y.’nin hesabında bulunan 4 bin TL’yi tutuksuz sanık H.G.’nin hesabına aktardı.

Ne var ki dolandırıldığını fark eden banka çalışan hemen hesaplarına bloke koydurarak, paranın havale yapılmasını engellindi. Havale yapılan paranın H.G.’ye yapılması üzerine bu şahıs hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Mahkemeye heyeti yargılanma sonrası dolandırıcılık olayının teşebbüs aşamasında kalması sonrası sanığı 1 yıl 8 ay hapis cezasına 3 bin 320 TL’de adli para cezasına çarptırdı. Heyet, ayrıca HGB (Hükmün Geri Bırakılması) da karar vererek, sanığın 5 yıl boyunca suç işlememesine, aksi taktirde alkollü araç kullanmaktan yakalansa bile 1 yıl 8 ay hapse gireceği belirtildi.