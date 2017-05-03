Haber; Ceylan Beykoz

Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA), ilk olarak hastalığın ismini aldığı Kırım ve Kongo'da görülen, virüs denilen mikropların sebep olduğu ölümcül seyredebilen bir hastalık. Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi, keneler tarafından taşınan Nairovirüs isimli bir mikrobiyal etken tarafından neden olunan ateş, cilt içi ve diğer alanlarda kanama gibi bulgular ile seyreden hayvan kaynaklı bir enfeksiyon. Son yıllarda tedavide görülen gelişmelere rağmen, bu enfeksiyonlarda ölüm oranları hala oldukça yüksek. Türkiye’de hastalığın ölüm oranı yüzde 4.85.

HAZİRAN VE TEMMUZ’A DİKKAT

Türkiye’de özellikle Haziran ve Temmuz aylarında vaka sayısında artış görülüyor. Türkiye'de başlıca Tokat, Çorum, Yozgat, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Amasya, Çankırı, Bolu, Kastamonu, Artvin, Giresun, Ardahan, Tunceli, Bingöl, Karabük ve Samsun illerinde vakalar daha çok görülüyor.2012'de 796 vaka, 37 ölüm, 2013'de 910 vaka, 27 ölüm, 2014'de 967 vaka, 44 ölüm, 2015’te 718 vaka, 29 ölüm görüldü.

AŞILAR DEVAM EDİYOR

Türkiye’de hasatlıkla ilgili aşı çalışmalarının devam ediyor. Bulaşma kenelerin çıplak elle tutulması, ezilmesi, hastaların kanlarına temas, damlacık yolu veya enfekte hayvanların sütünü içerek oluyor. Kuluçka süresi en fazla 9 gün. Ani başlayan ateş, baş ağrısı, üşüme, titreme, karın ağrısı, ishal, kusma, eklem ağrısı, fotofobi ve vücudun her yerinde görülebilen kanamalar hastalığın ana semptomları. Kan tahlillerinde lökopeni, thrombositopeni, karaciğer enzim yüksekliği görülebiliyor. Korunmak için uzun pantolon, çorap, çizme giymek ve kene kontrolü yapmak gerekiyor. Kenenin çıkarılma yöntemi önemli, evcil hayvanlarda kene mücadelesi korunma için gerekli.