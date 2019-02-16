5 yılda bakın neler değişti

Özel Haber: Kasım ŞAHİN

2 dönem Bolu Belediye Başkanlığı yapan Alaaddin Yılmaz, 2014 yılında yine aday oldu ve 3. Dönem yeniden Belediye Başkanı seçildi. Hem de CHP Belediye Başkan adayı Mehtap Özcan Mısırlıoğlu’na da büyük fark atmıştı. 2014 yılındaki Belediye Başkanlığı seçimlerine AK Parti’den Alaaddin Yılmaz, CHP’den Mehtap Özcan Mısırlıoğlu, MHP’den Şükrü Gülez aday olmuştu. Bu üç aday bir açılış töreninde bir araya gelmiş ve ortaya üçü bir arada bu güzel siyasi fotoğraf çıkmıştı.

AK Parti, CHP ve MHP Belediye Başkan adaylarının 2014 yılındaki yerel seçimler öncesi bir araya gelmesi artık hatıralarda kaldı. Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere bu sefer 3 dönem aday gösterilen Alaaddin Yılmaz’ın yerine Fatih Metin, CHP’den aday gösterilen Mehtap Özcan Mısırlıoğlu’nun yerine Tanju Özcan, MHP adayı Şükrü Gülez’in yerine ise İbrahim Doğan getirildi. Bu seçimlerde üç aday yan yana gelip bu fotoğrafı verir mi vermez mi bilinmez ama 2014 yerel seçimleri öncesi AK Parti adayı Alaaddin Yılmaz’ın, daha seçimler bitmeden önce seçimi kazanmış gibi davul zurna eşliğinde oynaması ise hala hatıralarda yerini korumaya devam ediyor. Seçim sonrası davul zurna eşliğinde kimin oynayacağı ise büyük merak konusu haline geldi.