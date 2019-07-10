5 yıldızlı otel de yaz kampı

Haber: C. Kutay AYKAN

5 yıldızlı koru otel konforunda sıra dışı bir yaz kampı . Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte zamanını verimli bir şekilde geçirmek isteyen 6- 11 yaş arası çocuklarımız için sıra dışı bir kamp vizyonuyla harekete geçen Penta Organizasyon öğretici ve eğlenceli pek çok etkinliğin yer aldığı yaz kampında öğrencilerini bekliyor.

Çeşitli spor aktiviteleri, doğa eğitimi , yüzme, su sporları ,drama, workshop(atölye çalışmaları) müzik ve görsel sanat etkinlikleri, oryantring, takım oyunları vb pek çok etkinlik konusunda uzman ve deneyimli kadrosuyla Penta yaz kampı Koru Otel’de. Kampın 3 haftalık dönemlerine günlük ve haftalık katılım mümkün. İrtibat telefonu 0(374)254 40 60, whatsApp Bilgi Hattı 0 533 507 36 82

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2019, 10:04