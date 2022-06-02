50 anaç sazan balığı sağımı gerçekleştirildi

Haber: Uğur Balaban

İstasyonu ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sazan balığı sağımı gerçekleştirdi.

Yetkililer, gazetecilere, "Muhtemelen birer hafta arayla sağımlarımızı haziranda tamamlamayı planlıyoruz. Planımız, 3 sağımdan 5 milyon yavru elde etmek." dedi.

Yavru sazan balıklarını belli süre istasyonda büyüteceklerini aktaran İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "Yavru balıkları öncelikle ilimizdeki dere, gölet, barajlar ve yine Bakanlığın balıklandırmak için planladığı çevre illerin göletlerine salınmak üzere İl Müdürlüklerine teslim edeceğiz” ifadelerine yer verdi.