50 bin fide yetiştirilecek

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 50 bin adet fideyi Bolulu çiftçilerle paylaşmaya hazır olduklarını belirterek, “Sosyal ve üreten belediyecilik anlayışımız gereği vatandaşlarımızı yerli fidelerimizle buluşturmak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı yerli fide kullanarak tarımsal üretim yapmaya davet ediyorum.” dedi.

Bolu Belediyesi kentte yerli tohumu teşvik etmek amacıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı seralarda “yerli fide” üretiyor. Ziraat mühendislerince yetiştirilen domates, biber, salatalık fideleri daha sonra Bolulu üreticilerle paylaşılarak, yerli fide dikimine önemli katkılar sağlıyor.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan üretim seralarında incelemelerde bulundu. 50 binin üzerinde yerli fidenin kök saldığı serada Park ve Bahçeler Müdürü Aylin Aydın ve diğer personellerden çalışmalar hakkında bilgiler alan Özcan, tarımda yerli üretimi desteklediklerini söyledi.

“Yerli üretimi desteklemek için”

Özcan, bu kapsamda yapılan çalışmalardan bahsederek, “Yaşadığımız koronavirüs günleri bizlere tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu öğretti. Türkiye’nin tarım politikası ithal tohum üzerine kuruluydu. Yerli tohum üretilmiyordu, ağırlıklı olmak üzere İsrail’den ithalat yapılıyordu. O tohumlar da genetiği ile oynanmış tohumlardı ve sadece bir kez ürün veriyordu. Bizler de Park ve Bahçeler Müdürlüğü’müzde yerli üretimi desteklemek için yerli tohum üzerine çalışmalar yaptık. Burada farklı çeşitlerde domates, biber, salatalık, altın çilek fideleri var. Bunların tamamı yerli üretim.” dedi.

“Sosyal ve üreten belediyecilik anlayışımız gereği…”

Yetiştirilen fideleri Bolulu çiftçilerle paylaşmaya hazır olduklarını da açıklayan Özcan, “Şu an 50 bin adet fidemiz var. Bu konuda üretim yapmak isteyen vatandaşlarımızın Park ve Bahçeler Müdürlüğü’müz ile irtibat kurarak yerli fidelerden temin edebilirler. Dediğimiz gibi bu yıl çok önemli. Koronavirüs salgınından sonra tarımsal anlamda sıkıntı yaşamamak için bu alanlarda etkili çalışmalar yapmak zorundayız. Biz de sosyal ve üreten belediyecilik anlayışımız gereği vatandaşlarımızı yerli fidelerimizle buluşturmak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı yerli fide kullanarak tarımsal üretim yapmaya davet ediyorum.” diye konuştu.