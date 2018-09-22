Haber: Kasım ŞAHİN

Geçtiğimiz günlerde, gazetemiz ve internet sitelerimizden; “Bir polis memurunun evlat feryadı” başlığı ile duyurduğumuz haberimizin üzerine harekete geçen AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ile hayırsever arkadaşları, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve Bolu Valiliği tarafından açılan yardım kampanyasına destek verdi. Doğanay ve arkadaşları önceki gün 20 yıllık polis memuru Vacit Kurubaş’ı evinde ziyaret ederek, tedavisi mümkün olmayan 9 yaşındaki Mustafa Yiğit ile 16 yaşındaki Hüseyin Ali’yle yakından ilgilendiler. En büyük görevin anne ve babaya düştüğünü belirten Doğanay, “Çocuklarınızın sağlık durumunu Olay Gündem Gazetesinden öğrendim. Hemen harekete geçerek, durumu arkadaşlarıma da ilettim ve kısa sürede kampanyaya destek olmak için seferber olduk. Sadece bizlerin desteği önemli değil, burada en büyük görev anne ve babaya da düşüyor. Bir an önce Hindistan’a gidin ve oğlunuzun tedavisini gerçekleştirin. İnşallah yavrumuzun uzun yıllar yaşayacağını öğrenirsek, bizlerde sizleri havaalanında sevgiyle ve mutlulukla karşılarız. Biz bu yardımı siyasi bir amaçla değil, insani duygularımızla yaptık. Bir çocuğun yaşamı dünyaya bedeldir.” dedi.

Yavruların hayatta kalması için AK Parti Bolu İl Başkanı Doğanay ve arkadaşlarının kampanyaya büyük destek vermelerinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten baba Vacit Kurubaş, “İlk planda bize lazım olan 50 Bin TL, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay’ın, destekleriyle arkadaşlarından toplanan paradır. Şu anda mutluluğumu nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Allah, Sayın Doğanay’dan ve arkadaşlarından razı olsun” diye konuştu.