HABER: Aysun BEYKOZ

Ercoşkun, Bolu'ya 3 milyon TL ekstra yatırım ödeneği sağladığı Başkent'teki mesaisinin ardından küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) sabırsızlıkla beklediği "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği" programı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bolu’da KOSGEB'e bin 465 işverenin başvuruda bulunduğu desteklemelerin hayata geçişiyle, KOBİ'lerin 50 Bin TL'ye kadar faizsiz kredi kullanmaları sağlanarak destekleneceğini belirten Ercoşkun, “Küçük ve orta ölçekli işletmelere bir destek, bir nefes alma, işletmesini devam ettirme anlamında çok önemli bir destek. Bu destekte, özellikle sene sonuna geldiğimiz bu günlerde hem sayı anlamında, hem de zaman anlamında sınırlı ama verilecek destek ilk olarak mikro ve küçük işletmelerden başlayarak uygulanacak ve 2017 de de devam edecek.” dedi.

KAMUDA KULLANILMAYAN KAYNAKLAR KOBİ'LERE AKTARILACAK

Sene sonunda kurumların elinde kalan parayı Maliye Bakanlığı’na aktardığını söyleyen Ercoşkun, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün öneri ve talimatıyla KOSGEB’in harekete geçtiğini belirtti. Ercoşkun, “Sene sonunda kurumlar harcayamadıkları paraları Maliye Bakanlığı'na geri aktarıyor. Burada da hemşerimiz Düzceli Bakanımız Sayın Faruk Özlü, Bilim Sanayi Bakanımız KOSGEB’e vermiş olduğu bir talimatla, ‘Sene sonu geldi paraları geri yollamayalım. Ne kadar paramız var? 150 milyon TL. Bu 150 milyon TL’yi başvuran esnaflarımıza dağıtalım’ şeklinde bir talimatıyla bu desteklemeler hayata geçiyor. Dolayısıyla Türkiye’de dağıtılacak toplam para 150 milyon TL. Nüfusa göre dağılım gerçekleşecek ve Türkiye’nin nüfusuna kıyaslanarak Bolu'da destek verilecek işletme sayısı belirlenecek.” dedi.

DESTEKTEN NASIL FAYDALANILACAK?