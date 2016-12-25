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25 Aralık 2016 Pazar
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    • “50 bin TL destek için öncelik küçük işletmelerin”

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Bolu’da KOSGEB'e bin 465 işverenin başvuruda bulunduğu 50 Bin TL'lik faizsiz kredi imkanı ile KOBİ’lere adeta can suyu verileceğini söyledi. Desteklemelerin mikro ve küçük ölçekli işletmelerden verilmeye başlanacağını ve 2017 yılında da artarak devam edeceğini bu sayede esnafların rahat nefes alacağını belirten Ercoşkun, desteklemelerin toplam rakamını 150 milyon TL olarak açıkladı.

    25 Aralık 2016 Pazar 11:29
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    “50 bin TL destek için öncelik küçük işletmelerin”
    HABER: Aysun BEYKOZ
    Ercoşkun, Bolu'ya 3 milyon TL ekstra yatırım ödeneği sağladığı Başkent'teki mesaisinin ardından küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) sabırsızlıkla beklediği "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği" programı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
    Bolu’da KOSGEB'e bin 465 işverenin başvuruda bulunduğu desteklemelerin hayata geçişiyle, KOBİ'lerin 50 Bin TL'ye kadar faizsiz kredi kullanmaları sağlanarak destekleneceğini belirten Ercoşkun, “Küçük ve orta ölçekli işletmelere bir destek, bir nefes alma, işletmesini devam ettirme anlamında çok önemli bir destek. Bu destekte, özellikle sene sonuna geldiğimiz bu günlerde hem sayı anlamında, hem de zaman anlamında sınırlı ama verilecek destek ilk olarak mikro ve küçük işletmelerden başlayarak uygulanacak ve 2017 de de devam edecek.” dedi.
     KAMUDA KULLANILMAYAN KAYNAKLAR KOBİ'LERE AKTARILACAK
    Sene sonunda kurumların elinde kalan parayı Maliye Bakanlığı’na aktardığını söyleyen Ercoşkun, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün öneri ve talimatıyla KOSGEB’in harekete geçtiğini belirtti. Ercoşkun, “Sene sonunda kurumlar harcayamadıkları paraları Maliye Bakanlığı'na geri aktarıyor. Burada da hemşerimiz Düzceli Bakanımız Sayın Faruk Özlü, Bilim Sanayi Bakanımız KOSGEB’e vermiş olduğu bir talimatla, ‘Sene sonu geldi paraları geri yollamayalım. Ne kadar paramız var? 150 milyon TL. Bu 150 milyon TL’yi başvuran esnaflarımıza dağıtalım’ şeklinde bir talimatıyla bu desteklemeler hayata geçiyor. Dolayısıyla Türkiye’de dağıtılacak toplam para 150 milyon TL. Nüfusa göre dağılım gerçekleşecek ve Türkiye’nin nüfusuna kıyaslanarak Bolu'da destek verilecek işletme sayısı belirlenecek.” dedi.
     DESTEKTEN NASIL FAYDALANILACAK?
    Ercoşkun; “Burada destekleme rakamı 50 bin TL’ye kadar olarak geçiyor. Yani bazı işletmelere 10 bin TL, bazı işletmelere 20 bin TL, bazılarına 30 bin TL verilebilir. Dolayısıyla buradaki sayı buna göre belli olacak. KOSGEB’de 3 kategoride işletmeler var. Bunlardan biri mikro işletmeler, biri orta ölçekli, biri de küçük işletmeler. Mikro işletmeler 10 işçiye kadar çalıştıran ve 1 milyon TL’ye kadar cirosu olan işletmeleri kapsıyor. Burada da öncelikle buradan başlanacak verilmeye. 10 işçiye kadar çalıştıran, yıllık cirosu 1 milyon maksimum olan işletmelere bu kullandırılacak ve bu bir başlangıç. Bu bir sefere mahsus verilecek sonra bitecek bir şey değil. Yılsonundan önceki rakam bu ama yılbaşından sonra yeni yıl başladığı zaman, KOSGEB bünyesinde bu destek devam edecek. Aynı şekilde Esnaf Kefalet Kredi Kooperatiflerinin vereceği destekler ya da bankaların bir nefes alma anlamında hem düşük faizle kullandırabileceği krediler ayrı, bütün bu destekler ayrı. Bu da bunlardan bir parça ve yılbaşından önce de ödemeleri yapılacak. Bolu’da 1465 işletme başvurmuş oldu. Burada belirleme nasıl olacak önemli olan bu. Belirleme, sistem üzerinden çalıştırdığı işçi sayısı ve cirosu baz alınarak küçüklerden başlanarak verilecek. Dolayısıyla burada öyle bir denge oluşturulmaya çalışılıyor ki, mesela şu an 200 işçi çalıştıran bir işletmede KOSGEB bünyesine giriyor. Bu işletmelerin kullanması mümkün olmayacak. O tür işletmeler Bolu ölçeğinde büyük işletme sayılır aslında. Ama tanım itibarıyla KOSGEB kapsamına giriyor. Buradaki hedefimiz ilk başta mikro işletmelere bir işçi ile 10 işçi çalıştıran ve cirosu en fazla 1 milyon TL olan işletmelere bunu kullandırmak. Sene sonuna kadar kullandırdıktan sonra yılbaşından sonra da bu işlem hükümetin ayıracağı kaynakla inşallah devam edecek.”

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Milletvekili, Ali, Ercoşkun, Bolu’da

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