50 bin TL’lik vurguna tahliye kararı

Haber: Kasım ŞAHİN

Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, kredi,sigorta kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkisi olduğunu söylemesi suretiyledolandırıcılık yapmak suçundan Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde 16 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu olarakyargılanan Barış Yılmaz, üzerine atılı suçlamayı kabul ederek, pişman olduğunu ve mağdurun,mağduriyetini gidermek istediğini söylemişti.

10 aydır cezaevinde tutuklu bulunan sanık Yılmaz, savunmasında şunları söylemişti; “Mağdur ev hanımını, evinin telefonundan aradım ve kendimipolis Musa olarak tanıtarak, banka hesaplarında oynama yapılarak, dolandırıcılık işine karıştığını söyledim.Kadın panikleyince de, bu durumdan kendisini kurtaracağımı söyleyerek, evde değerli eşyalarının olupolmadığını sorduğumda altınları olduğunu söyledi. Bende hemen altınları bir poşete koyup, belirlediğimadresi altınları getirmesi söyledim ve bana inanarak altınları getirdi. Bu dolandırıcılık olayını gerçekleştirmekiçin birinci grup denilen şebekeden talimat aldım ve İstanbul’dan Bolu’ya geldim. Üzerimde para olmadığıiçin de poşet içerisinde bulunan altınların içerisinde bulunan bir adet yarım altını kuyumcuda bozdurdum.Kamera kayıtlarını inceleyen gerçek polisler olayı çözdü ve beni yakaladı. Çok pişmanım. Hem Ayşehanımın hem de kuyumcunun mağduriyetini gidermek istiyorum. Ama bunu da çalışarak yapmam gerekir.Bunun için beni serbest bırakırsanız, bir işe girip çalışıp, paraları ödemek istiyorum”

“ALTINLARI YILLARCA EMEK HARCAYARAK BİRİKTİRDİM”

Kendisini polis memuru olarak tanıtan dolandırıcıya 50 bin TL değerindeki altınlarını kaptıran ev hanımıAyşe Ay’da, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek; “Bu adam yıllarca birikimim olan 6 adet Reşat, 5 çeyrek,2 burma, bir normal altın bilezik, altın küpü ve 1 yarım altınımı dolandırdı. Olay güne ev telefonumdanarayarak, kendisi polis olarak tanıttı ve banka hesaplarımın dolandırıcılık olayında kullanıldığı söyleyerekbeni korkuttu. Başımdan kaynar sular aktı. Bende ona inanarak, yıllardır birikimim olan altınlarımı poşetekoyup belirlediği bir adreste teslim ettim. Yarım altınımı da bir kuyumcuya getirip, bozdurmuş. Polis bu yarımaltınımı bana iade etti. Ama, diğer altınlarım geri gelmedi. Neden dolandırıcılık işiyle para kazanıyor buadam, alın teriyle para kazansın” diyerek sanığı nasihat da bulunmuştu.

Mahkeme heyeti, 49 yaşındaki Ayşe Ay’ın, zararının giderildiğini ve yattığı ay aylık hapis cezasının verilecek cezayı karşıladığından dolayı Barış Yılmaz’ın tahliyesine karar verdi. Sanık Yılmaz; mahkeme heyetine teşekkür ederek, “Başkanım bir daha karışınıza çıkmayacağım. Yaptığımdan çok pişmanım ve Ayşe hanımdan da özür dilerim” diyerek sevinç içerisinde sanık kürsüsünden ayrıldı.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2019, 01:13