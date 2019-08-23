50 binden fazla çocuk “Enerji Tasarruf Uzmanı” oldu

Haber: Esra Perçin

Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli’nde hizmet verdiği 1,7 milyon müşterinin hayatına hizmetlerinin yanı sıra yürüttüğü sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle ulaşmaya önem veren Sepaş Enerji’nin KidZania’da açtığı Sepaş Enerji Elektrik Merkezi 2. yılını tamamladı. Sepaş Enerji Elektrik Merkezi, Enerji Tasarrufu Haftası ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi özel günlerde gerçekleştirdiği etkinliklerle toplam 50 bini aşkın çocuğu ağırladı.

Sepaş Enerji Elektrik Merkezi’ni ziyaret eden çocuklar Enerji Tasarrufu Uzmanı olurken, günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olan enerjinin ne olduğunu, hangi alanlarda kullanıldığını, önemini öğrendi ve enerji tasarrufu hakkında püf noktaların sahibi oldu.