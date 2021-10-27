50 kişilik dev koro sahne alacak

Haber: Ceylan Beykoz

Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde saat 19.30’da başlayacak konserde Şef Tahsin Arslan yönetimindeki Bolu Belediyesi Köroğlu Türk Halk Müziği Korosu sahne alacak.

Dev Kadro Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşatacak

50 kişilik dev koro ile Boluluların karşısına çıkacak olan Bolu Belediyesi’nin başarılı korosu, seslendireceği birbirinden eşsiz eserler ve marşlarla Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşatacak.

Bolu Belediyesi oratoryo tadındaki muhteşem “Cumhuriyet” konserine tüm Bolu halkını davet etti.