50 köyde çalışmalar aralıksız sürüyor

Haber: N. Halid Altundal

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından ilimiz Bolu’ya yapılan yatırımlarla ilimizin verimli topraklarını su ile buluşturmaya devam ediyor. DSİ tarafından ilimiz Bolu ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaya başladı.

50 KÖYDE TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

DSİ’den yapılan açıklamada Dörtdivan ve Gerede ilçesine bağlı köylerde yürütülen toplulaştırma çalışmaları ile ilgili bilgiler verildi. Açıklamada konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi: “Bolu ili Dörtdivan ilçesinde 28, Gerede ilçesinde de 22 köyde gölet ve sulama sistemi ile arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Dörtdivan ilçesinde toplam 26 bin 500 hektar üzerinde yapılan arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme sonucunda 16 bin 986 olan toplam parsel sayısı 11 bin 590’a düşecektir. Gerede ilçesinde toplulaştırma öncesi parsel sayısı 19 bin 386 olup, toplulaştırma sonrası 12 bin 620’ye düşecektir. Sulama sistemleri ve toplulaştırma çalışmaları kapsamında; geleneksel tarım sorunları çözülen ve suya kavuşan üretim deseninde önemli farklılar oluşmuştur. Geçmiş yıllarda kuru tarımın ağırlıkta olduğu beldede; silajlık mısır, danelik mısır, şekerpancarı, çilek ve sebze yetiştiriciliğine yönelim artmış olup gelecek yıllarda üretim faaliyetlerinin bu yönde artacağı tahmin edilmektedir. Bolu ilinde yürütülen Bolu 1. Kısım AT ve TİGH Projesi kapsamında toplam 26 bin 500 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları devam etmekte olup 2020 yılı sonunda 12 bin hektar alanın arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanması hedeflenmektedir”