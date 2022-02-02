50 liraya 3.4 litre mazot



Haber: Uğur Balaban

Benzin, motorin ve LGP fiyatlarına yapılan zamlar dur durak bilmiyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) resmi sosyal medya hesabı üzerinden bu gece yarısından itibaren motorine 32 kuruş ve benzine 39 kuruş daha zam yapılacağını duyurdu.

EPGİS en son 18 Ocak tarihinde motorine 52 kuruş zam yapılacağını açıklamıştı. Ondan önce ise 7 Ocak tarihinde 94 kuruş zam yapılmıştı. Bu verilere göre Ocak ayının 31 günlük periyodunda motorine yapılan toplam zam 3 lira 7 kuruş oldu.

Böylelikle ilimizde litresi 14 lira 31 kuruştan satılan motorin bu gece yarısından itibaren litresi 14 lira 63 kuruştan satılacak. Benzin ise 14 lira 50 kuruştan satılacak.