50 sabıkası olan kadın yakalandı

Haber: Ceylan Beykoz

İzmir'de, sosyal medya paylaşım sitelerinden açtığı çok sayıda sahte hesapla tehdit, şantaj, iftira ve cinsel içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla aranan 40 yaşındaki kadın operasyonla gözaltına alındı. Bolu Emniyet Müdürlüğüne başvuran D.B, sosyal medyada adına çok sayıda sahte hesap açılarak kendisi ve küçük kızının fotoğrafları ile telefon numaralarının cinsel içerikli ifadelerle paylaşıldığını belirtip H.G'den (40) şikâyetçi oldu. Asayiş, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince şikâyet üzerine çalışma başlatıldı. Sürekli adres değiştiren zanlının Konak ilçesinde gizlendiğini tespit eden polis ekipleri, kadını operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin evindeki telefonlar ve dijital materyallere el konuldu.

50 SABIKA KAYDI VAR

Menderes ilçesinde ikamet eden H.G'nin Instagram, Twitter ve Facebook'ta çok sayıda hesabı olduğu ve asılsız paylaşımlar yaptığı, bu nedenle hakkında Antalya, İstanbul, Bolu ve Kahramanmaraş'ta soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Huzur, sükûnu bozmak, hakaret, tehdit, konut dokunulmazlığı gibi suçlardan 50 sabıka kaydı olduğu öğrenilen H.G'nin, şikâyetçileri telefonla arayarak küfür, hakaret ve tehditlerde bulunup mesaj attığı kaydedildi. H.G'nin, mağdur avukatlarını da arayarak ya da mesaj göndererek davadan çekilmeleri için tehdit ettiği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021, 12:22